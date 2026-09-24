SRA. KEILE CRISTINA DIDONÉ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos filha do Sr. Carlos Didoné, falecido, e da Sra. Teresinha da Conceição Didoné. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala, "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LAIR TALLO OSSUNA Faleceu dia 24/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Aristides Ossuna. Era filha do Sr. Basilio Tallo e da Sra. Angelina Tallo, falecidos. Deixa os filhos: Jose Roberto Ossuna, Robson Ossuna casado com Salete Ossuna, Jane Ossuna Antonio casada com Roberto Vagner Antonio e Telma Ossuna de Paula casada com Carlos Alberto de Paula. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/09/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ANNA BERNARDINO FERNANDES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Duilio Bernardino e da Sra. Catharina Sandola; era viúva do Sr. Antonio Fernandes; deixa os filhos: Jose Francisco Fernandes, falecido, deixando viúva a Sra. Rosangela Aparecida Piacentini Fernandes e Sueli Aparecida Fernandes Carlomanho, casada com o Sr. Roberto Ronaldo Gomes Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA CORRER STENICO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Ferdinando Correr e da Sra. Henriqueta Mosna, era viúva do Sr. Sylvio Stenico; deixa os filhos: Maria Genir Stenico Scabar, casada com o Sr. Milton Pedro Scabar; Margarida Stenico; Odair Stenico, casado com a Sra. Maria de Lourdes Inforçatto Stenico; Vivaldo Stenico, casado com a Sra. Dirce Forti Stenico; Eroteide Stenico Correr, casada com o Sr. Sergio José Correr; Adalberto Stenico, casado com a Sra. Alda Correr Stenico; Cleofas Stenico, casado com a Sra. Anastacia Correr Stenico; José Ivo Stenico, casado com a Sra. Marisa Cristofoletti Stenico; Aglae Stenico; Tamar Stenico Correr, viúva do Sr. Evair Correr; Lino Stenico, casado com a Sra. Maria Assunta Forti Stenico; José Valdir Stenico, casado com a Sra. Regiana Vitti Stenico; Agnaldo Stenico, casado com a Sra. Josemeire Aparecida Balbino Stenico e Roseli Stenico Tanajura, casada com o Sr. João Lessa Tanajura. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 08h00 da Rua Santa Olímpia Nr 45, Bairro Santa Olímpia, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS GOMES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Joabio Ferreira dos Santos e da Sra. Judite Teixeira dos Santos, era casada com o Sr. Francisco Justino Gomes; deixa os filhos: Evandro Andrade dos Santos Monteiro, casado com a Sra. Luciete Monteiro; Andreia dos Santos Monteiro e Wagner Andrade dos Santos, casado com a Sra. Danielle Alves Monteiro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBERTO ANTONIO VISQUE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Ayrton Antonio Visque, falecido e da Sra. Nair Odas Visque; deixa as filhas: Samea Marisa Visque Casagrande, casada com o Sr. Fabio Casagrande e Saniele Cristina Visque Malosso, casada com o Sr. Alessandro Malosso. Deixa os netos Felipe Visque Casagrande e Mateus Visque Malosso. Deixa também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WILSON RAMOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Manoel Luiz Ramos e da Sra. Maria Silverio Ramos, era casado com a Sra. Celeste Teixeira Ramos; deixa os filhos: Ricardo de Almeida Ramos, casado com a Sra. Francine Ramos; Rodrigo de Almeida Ramos, casado com a Sra. Fernanda Torres Ramos e Regina de Almeida Ramos. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.