SRA. KEILE CRISTINA DIDONÉ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos filha do Sr. Carlos Didoné, falecido, e da Sra. Teresinha da Conceição Didoné. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala, "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. LAIR TALLO OSSUNA Faleceu dia 24/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Aristides Ossuna. Era filha do Sr. Basilio Tallo e da Sra. Angelina Tallo, falecidos. Deixa os filhos: Jose Roberto Ossuna, Robson Ossuna casado com Salete Ossuna, Jane Ossuna Antonio casada com Roberto Vagner Antonio e Telma Ossuna de Paula casada com Carlos Alberto de Paula. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/09/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. MARIA ANNA BERNARDINO FERNANDES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Duilio Bernardino e da Sra. Catharina Sandola; era viúva do Sr. Antonio Fernandes; deixa os filhos: Jose Francisco Fernandes, falecido, deixando viúva a Sra. Rosangela Aparecida Piacentini Fernandes e Sueli Aparecida Fernandes Carlomanho, casada com o Sr. Roberto Ronaldo Gomes Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.