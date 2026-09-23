As ações realizadas em Piracicaba em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, com mutirões em diferentes regiões da cidade e uma campanha de logística reversa, resultaram no recolhimento de mais de 28 toneladas de resíduos. Todas as iniciativas integram a 2ª Semana Lixo Zero Piracicaba.
Nos mutirões, realizados na orla do Rio Piracicaba e nos bairros Santa Rosa, Santa Rosa Palmeiras e Nova Piracicaba, assim como nos arredores do Colégio CLQ, foram recolhidas 8,78 toneladas de rejeitos, além de 6,9 toneladas de galhos. As ações de limpeza também resultaram no recolhimento de 4,54 toneladas de materiais inservíveis pelo serviço Catacacareco e 2,24 toneladas de materiais recicláveis.
Na orla do Rio Piracicaba, as atividades foram realizadas por equipes do Corredor Caipira, na margem próxima à Rampa dos Pescadores; equipe do Remo Piracicaba, com recolhimento de inservíveis flutuantes; e por moradores do bairro Nova Piracicaba, que atuaram na margem entre a região da avenida Cruzeiro do Sul e a Rampa dos Navegantes. A equipe Pira no Plogging participou da ação nos arredores do Colégio CLQ, envolvendo alunos, educadores e pais.
A programação foi complementada pelo Arrastão da Dengue, que ocorreu no bairro Mario Dedini. As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria de Saúde, percorreram a região para recolher materiais inservíveis que poderiam acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
LOGÍSTICA REVERSA – A campanha de recebimento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos (REEEs) arrecadou 5,9 toneladas de materiais nos sete pontos instalados nos bairros Paulista, Alvorada, Santa Teresinha, Vila Rezende, Santa Rosa, Centro e na Esalq/USP.
Os materiais foram recebidos em sistema drive-thru e serão encaminhados para reciclagem por meio de parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).
FEIRA DA BARGANHA – Neste sábado, 26/09, a Estação da Paulista recebe a 10ª edição da Feira da Barganha, das 9h às 15h. O público poderá levar livros, discos, roupas, brinquedos, móveis e outros objetos usados para trocar ou doar. A programação também terá atividades culturais e um espaço exclusivo para troca de objetos entre crianças, que deverão estar acompanhadas de um adulto responsável.
A participação é gratuita e aberta também a escolas, entidades e instituições. Para levar objetos para troca ou doação, é necessário fazer inscrição pelo formulário disponível em https://forms.gle/4Tj6b3tPpzLEUZkN9.
A organização orienta os participantes a levarem mesa ou toalha de até 1 m x 1 m, além de sacola e caneca reutilizáveis. Também haverá cadastro de interessados no plantio de mudas em calçadas. A iniciativa é da USP Recicla em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e o Movimento Lixo Zero Piracicaba. Outras informações pelos telefones 3429-4051 e 3429-4181 ou pelo e-mail recicla.esalq@usp.br.
SEMANA LIXO ZERO - A 2ª Semana Lixo Zero Piracicaba segue até domingo, 27/09, com atividades em diferentes pontos da cidade. A programação completa pode ser consultada em lixozeropiracicaba.org.br.