As ações realizadas em Piracicaba em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, com mutirões em diferentes regiões da cidade e uma campanha de logística reversa, resultaram no recolhimento de mais de 28 toneladas de resíduos. Todas as iniciativas integram a 2ª Semana Lixo Zero Piracicaba.

Nos mutirões, realizados na orla do Rio Piracicaba e nos bairros Santa Rosa, Santa Rosa Palmeiras e Nova Piracicaba, assim como nos arredores do Colégio CLQ, foram recolhidas 8,78 toneladas de rejeitos, além de 6,9 toneladas de galhos. As ações de limpeza também resultaram no recolhimento de 4,54 toneladas de materiais inservíveis pelo serviço Catacacareco e 2,24 toneladas de materiais recicláveis.

Na orla do Rio Piracicaba, as atividades foram realizadas por equipes do Corredor Caipira, na margem próxima à Rampa dos Pescadores; equipe do Remo Piracicaba, com recolhimento de inservíveis flutuantes; e por moradores do bairro Nova Piracicaba, que atuaram na margem entre a região da avenida Cruzeiro do Sul e a Rampa dos Navegantes. A equipe Pira no Plogging participou da ação nos arredores do Colégio CLQ, envolvendo alunos, educadores e pais.