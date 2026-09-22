SRA. CÉLIA MARISA KAMIJI Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de São Pedro, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Masayuki Kamiji. Era filha do Sr. Cirillo Marisa e da Sra. Romilda Maggi Marisa. Deixa as filhas: Thaysa Hanako Kamiji Popovitch casada com Pablo Popovitch; Thelma Sumie Maggi Marisa Kamiji. Deixa os netos Paul Reed Popovitch e Luke Kyle Popovitch, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 22/09/2026 na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 16:00hs até às 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CLARINA FLORINDA DETONI BERTO Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Berto. Era filha do Sr. José Detoni e da Sra. Magdalena Maistro, falecidos. Deixa os filhos: Ademir Berto casado com Sonia Berto, Dineia Ivania Berto Falcão viúva de Carlos Nunes Falcão, Wlamir Berto casado com Luzia Berto, Wlademir Berto, falecido, Edimeia Berto Victoria casada com Jarbas Victoria, Vandeleia Berto. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DANIEL MACHUCA Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Olga Lopes Machuca. Era filho do Sr. Jose Machuca e da Sra. Catarina Martins, falecidos. Deixa o filho: Daniel Machuca Filho casado com Susana Machuca. Deixa netos, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDSON GOMES RAMALHO Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 40 anos de idade. Era filho do Sr. Izaias Batista Vaz Ramalho, falecido e da Sra. Maria Dalva Gomes da Silva. Deixa o filho: Davi Luiz dos Santos Ramalho, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Novo Cruzeiro/MG e seu sepultamento ocorrerá dia 24/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Novo Cruzeiro/MG, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. EMILIA PUGA BACIN Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de Charqueada, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Alcides Bacin. Era filha do Sr. Miguel Puga e da Sra. Philomena Lucas, falecidos. Deixa o filho Donizzeti Bartolo Bacin, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ESTELLA DE CAMARGO ALMEIDA Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era casada com o Sr. Mario de Almeida. Era filha do Sr. Salvador Camargo e da Sra. Concilia Pires Camargo, falecidos. Deixa o filho: Mario de Almeida Filho casado com Beatriz Francisca de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EVERALDO PEREIRA NASCIMENTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. José Santana Nascimento, falecido e da Sra. Jardelina Pereira Nascimento, era casado com a Sra. Cicera Sousa do Nascimento; deixa os filhos: Fabiana dos Santos Nascimento; Lucas dos Santos Nascimento e Maria Eduarda do Amaral Nascimento. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOANA LACERDA FARIAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio Lacerda e da Sra. Deliceria Farias de Souza, era viúva do Sr. Antonio Pereira de Farias; deixa os filhos: Roseana Lacerda de Farias Ferro, casada com o Sr. Jair Donizete Ferro; Ronaldo Lacerda de Farias, casado com a Sra. Jucileia Farias; Rogerio Antonio Farias e Rodrigo Lacerda Farias. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOSEPHINA VITTI ROVINA Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Jorge Domingos Rovina. Era filha do Sr. Bortolo Vitti e da Sra. Augusta Maria Vitti, falecidos. Deixa os filhos: Marlene Lucia Rovina Batista casada com Carlos Eduardo Batista, Ines Fatima Rovina, Maria Elisabete Rovina Bariotto casada com Ederaldo Jose Bariotto, Elisete Antonia Rovina, Dimas Adilsom Rovina casado com Joceli Rovina, Ricardo Cesar Rovina e Marcia Cristina Rovina. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LEANDRO WILLIAN CAMPOS ROCHA Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 26 anos, filho do Sr. Eric Willians Campos Rocha e da Sra. Marcia Maria de Campos Freire, era casado com a Sra. Eduarda Leticia da Silva; deixa os irmãos: Lucas Fernando Campos Rocha; Luis Gustavo Campos Rocha e Gabriel Augusto Campos Freire. Deixa a sobrinha Maria Luiza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSE DE CAMARGO Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era filha do Sr. Eduardo Paes de Camargo e da Sra. Filomena Vieira de Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Aparecida, Maria de Lourdes, Rosangela, Fatima, Marta Helena, Gilberto, José Nilson, Daniela. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ODILIA DOS SANTOS ANDRADE Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era filha do Sr. Abilio Camargo dos Santos e da Sra. Catharina Garcia Sanchez dos Santos, falecidos. Deixa o filho: Carlos Alberto de Andrade casado com Tatiane Malosso de Andrade. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. RENATO JOAQUIM SCARPARI Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Scarpari e da Sra. Rita Pacinato Scarpari, era casado com a Sra. Maria Marta Scarpari; deixa os filhos: Carlos Renato Scarpari e Claudia Regina Scarpari. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. RONALDO DA COSTA Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Charqueada, aos 52 anos de idade e era casado com a Sra. Rosangela Barbosa Pereira da Costa. Era filho do Sr. Ernesto da Costa e da Sra. Olga Lombardi da Costa, falecidos. Deixa a filha: Geovana Barbosa da Costa. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. WILMA FASCIROLI FRANCO DO NASCIMENTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Antonio Fasciroli e da Sra. Elidia Salvador, era viúva do Sr. Renato Adelino Franco do Nascimento. Deixa os filhos: Renata Franco do Nascimento e Rodrigo Franco do Nascimento, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.