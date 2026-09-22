SRA. CÉLIA MARISA KAMIJI Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de São Pedro, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Masayuki Kamiji. Era filha do Sr. Cirillo Marisa e da Sra. Romilda Maggi Marisa. Deixa as filhas: Thaysa Hanako Kamiji Popovitch casada com Pablo Popovitch; Thelma Sumie Maggi Marisa Kamiji. Deixa os netos Paul Reed Popovitch e Luke Kyle Popovitch, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 22/09/2026 na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 16:00hs até às 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CLARINA FLORINDA DETONI BERTO Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Berto. Era filha do Sr. José Detoni e da Sra. Magdalena Maistro, falecidos. Deixa os filhos: Ademir Berto casado com Sonia Berto, Dineia Ivania Berto Falcão viúva de Carlos Nunes Falcão, Wlamir Berto casado com Luzia Berto, Wlademir Berto, falecido, Edimeia Berto Victoria casada com Jarbas Victoria, Vandeleia Berto. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DANIEL MACHUCA Faleceu dia 22/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Olga Lopes Machuca. Era filho do Sr. Jose Machuca e da Sra. Catarina Martins, falecidos. Deixa o filho: Daniel Machuca Filho casado com Susana Machuca. Deixa netos, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.