O técnico Daniel Ferreira da Cruz, atual campeão mundial de boxe chinês, prova que a maior vitória de um esporte acontece na vida real. Ele desenvolveu um projeto na qual sua missão vai muito além de ensinar socos, chutes ou quedas. O objetivo principal é formar campeões na vida. “A missão de trans-formar pessoas por meio do esporte”, conta.
Faz sete anos que Cruz começou a dar aulas. E, há quatro anos, ele entrou no cenário de competições. Os números mostram a força do projeto: 25 atletas já participaram de campeonatos e 18 conquistaram títulos. Há campeões mundiais, inter-nacionais, brasileiros e paulistas. Nesse período, aconteceram 13 exames de gra-duação.
Apesar das medalhas, o foco do treinador não é o troféu somente. A prioridade é res-gatar pessoas que, assim como ele, já se sentiram desacreditadas. “O esporte ajuda cada aluno a criar o instinto de querer se superar a cada dia de treino”, afirma.
Em seu dia a dia, o professor trabalha o boxe chinês e também o chamado “funcional fight”. O primeiro é uma arte marcial onde aprende defesas, socos, chutes e quedas. “Já o ‘funcional fight’ seria exercícios mistu-rados com golpes, um pouco parecida com treino funcional ou crossfit. Só que acrescentando técnicas de luta, antes de se matricular, o praticante pode fazer uma excelente dos dois para ver qual gosta mais”, explica.
INCLUSÃO
Em seu projeto, as portas abertas para qualquer pes-soa. O ambiente reúne idosos, crianças, homens e mulheres. Cada um carrega uma história única que serve de motivação para os colegas. O trabalho também abraça crianças e adultos com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperativi-dade) ou autismo.
O método do treinador mu-dou a rotina de muitos alunos. Como é o caso de Henrique Arthur, de 33 anos. Treina boxe chinês há quase dois anos e funcional há oito meses. Ele emagreceu 20 quilos desde que intensificou os treinos para a troca de graduação. “A luta e o funcional me ajudaram muito na saúde, na autoestima, para fazer amigos, principalmente na melhora da concentração e foco.”
Já Kelly, de 38 anos, pratica funcional há cerca de quatro meses e vê os resultados de uma vida agora voltada para o esporte. “Me trouxe muita motivação, muito ânimo”, assegura.
Com Rafaela, de 36 anos, o resultado é o mesmo: há seis meses iniciou o funcional fight e, há três meses, o box chinês. Neste período perdeu nada menos que 14 quilos.
“Além disso, melhorei muito minha irritabilidade. Sempre tive muitas crises de ansiedade, que agora diminuíram muito. Até a minha qualidade de vida melhorou, minha compulsão alimentar diminuiu, e melhorou muito meus reflexos e condicionamento físico”, relata.
Outro aluno, Caio Toaliari, de 32 anos, treina desde o fim de setembro do ano passado e já perdeu cerca de 10 quilos. “Cheguei no terceiro nível do treino e também conquistei uma medalha de ouro em Kati em um campeonato de Kung fu”, lembra. “Os treinos vêm me ajudan-do a conseguir a ter mais disciplina, fôlego e foco em atividades do dia a dia”, emenda.
“Os treinos vêm demons-trando desafios a cada dia que passa, porém, o importante é continuar constante para assim ter melhorias e diferente de treinar em uma academia na arte marcial você acaba se animando com os desafios das graduações e também com auxílio dos colegas que treinam em conjunto”, finaliza Toaliari.
SERVIÇO
Professor Daniel ( atual campeão mundial)
Whatsapp: 19-9.8202-3845
Instagram: boxe_chines_piracicaba
Local: academia Monsters fitnes: avenida dois córregos 1580(entrada do boxe chinês é pela rua lateral)