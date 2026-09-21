O técnico Daniel Ferreira da Cruz, atual campeão mundial de boxe chinês, prova que a maior vitória de um esporte acontece na vida real. Ele desenvolveu um projeto na qual sua missão vai muito além de ensinar socos, chutes ou quedas. O objetivo principal é formar campeões na vida. “A missão de trans-formar pessoas por meio do esporte”, conta.

Faz sete anos que Cruz começou a dar aulas. E, há quatro anos, ele entrou no cenário de competições. Os números mostram a força do projeto: 25 atletas já participaram de campeonatos e 18 conquistaram títulos. Há campeões mundiais, inter-nacionais, brasileiros e paulistas. Nesse período, aconteceram 13 exames de gra-duação.

Apesar das medalhas, o foco do treinador não é o troféu somente. A prioridade é res-gatar pessoas que, assim como ele, já se sentiram desacreditadas. “O esporte ajuda cada aluno a criar o instinto de querer se superar a cada dia de treino”, afirma.