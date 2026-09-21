SRA. ANGELA MARIA IBANEZ BARBOSA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. João Ibanez e da Sra. Maria Antonia Lopes Ibanez, era viúva do Sr. Benedicto Rinaldo Barbosa; deixa os filhos: Luis Fabiano Barbosa, casado com a Sra. Fabiana Malaspina; Rui Fernando Barbosa, casado com a Sra. Alessandra Silva e Cristiane Aparecida Barbosa Sgrigneiro Nunes, casada com o Sr. Cristiano Augusto Sgrigneiro Nunes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO PEREIRA Faleceu dia 20/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Celia Corrêa Pereira. Era filho do Sr. Egidio Pereira Filho e da Sra. Carmelina Belisario, falecidos. Deixa os filhos: Edna Pereira, Eduardo Pereira casado com a Jaqueline, Lilian Pereira casada com Ismael. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTÔNIO TIMÓTEO SOARES DIAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Soares Dias e da Sra. Conceição Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Jandira Horta de Souza; deixa os filhos: Adilson Soares Dias; Hamilton Soares Dias; Gedivaldo Soares Dias; Eder Soares Dias; Lucas Soares Dias; Daniel Soares Dias e Kelly Soares Dias. Deixa noras, genro, netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. BIANCA CARLA DAS NEVES SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 28 anos, filha da Sra. Geisa das Neves Souza, era casada com o Sr. Luciano Junior Gomes Candido. Deixa os irmãos: João Vinicius Francisco de Souza Fernandes e Carlos Eduardo Souza Fernandes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CACILDA LUIZ LEITE Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Plinio Leite. Era filha do Sr. João Luiz e da Sra. Lazara Rodrigues, falecidos. Deixa os filhos: Donizete Aparecido Leite, falecido, Antonio Eduardo Leite casado com Marina Eleoterio Leite, Maria Claudete Leite, Maria Elizabete Leite Fustaino casada com Paulo Roberto Fustaino. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 4 "Lírios", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CAROLINA CAMOLESI MICHELETTE Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Virgilio Camolesi e da Sra. Ida Camolesi, era casada com o Sr. Sydney Michelette; deixa os filhos: Margarete Michelette e Sydney Michelette Junior. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h30 às 13h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLEIDIANE DA SILVA DO NASCIMENTO Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 46 anos, filha dos finados Sr. José Carlos do Nascimento e da Sra. Maria de Lourdes da Silva do Nascimento, era casada com o Sr. Otacilio Rodrigues da Silva; deixa as filhas: Ana Julia da Silva Oliveira e Helloisa da Silva. Deixa irmã, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIONETE APARECIDA GALLI GASTARDELO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Luduino Galli e da Sra. Lucia Spada Galli, era viúva do Sr. Claudio Elias Gastardelo; deixa os filhos: Anderson Gastardelo, casado com a Sra. Daniele Priscila Bento Gastardelo e Fernanda Gastardelo. Deixa os netos Nicolas e Nicole, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba - SP, sala "Esmeralda" para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA SRA. DOMINICIA CROCETTA BUSSOLO Faleceu dia 20/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Alvaci Antonio Bussolo. Era filha do Sr. Giocondo Crocetta Borguezan e da Sra. Adelina Silvestre Borguezan. Deixa os filhos: James Alvaci Bussolo, Evandra Bussolo Barbin casada com Alexandre Barbin, Flavia Bussolo Diniz Souza casada com Alan Diniz Souza. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 20/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi das 15:00hs as 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DULCINEIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era filha do Sr. Julio de Oliveira e da Sra. Florinda Buscariol de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: André Luis Almeida, Elisangela Aparecida de Fatima Almeida, Regiane Aparecida Almeida Santos casada com Albertino dos Santos, Juliana Cristina de Almeida, Antonio Carlos Eduardo de Almeida casado com Adriana Aparecida Trevisan de Almeida e Alexandre de Almeida, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. HELENA GRANADO DE LIMA Faleceu dia 21/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Sebastião Baptista de Lima. Era filha do Sr. Antonio Granado e da Sra. Clotilde Martins, falecidos. Deixa os filhos: Djansen Granado de Lima casado com Elisabete Greco; Djalma Granado de Lima, falecido; Djames Granado de Lima casado com Eliana Buzato. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/09/2026 as 10:00hs, no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JAIME JOEL SCCOTON Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Sccoton e da Sra. Yone de Castro Sccoton, era casado com a Sra. Claudenice Cristina Rodrigues Sccoton; deixa as filhas: Giovana Sccoton e Maria Eduarda Sccoton. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 09h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JANDYRA APARECIDA COMELATO VIEIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Paschoal Comelato e da Sra. Antonia Silveira Comelato, era casada com o Sr. Antonio Mendes Vieira; deixa os filhos: Sandra Regina Vieira Pelegrini, casada com o Sr. Edson Luis Pelegrini; Silvia Comelato Vieira Rodrigues, casada com o Sr. Deivid Rodrigues; Josiangela Comelato Vieira Pereira, casada com o Sr. Marcelo Gregorio Pereira e Luis Antonio Vieira, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal Berto Lira de Santa Bárbara D'Oeste/SP, para o Cemitério da Paz na cidade de Santa Bárbara D'Oeste/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSOR SR. JOÃO BAPTISTA DE MORAES CANTO Faleceu dia 19/09/2026 na cidade de São Paulo, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Regina Dalva Elias de Moraes. Era filho do Sr. Alcindo Costa Canto e da Sra. Oscarlina Bueno de Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Alcindo e Cloris Regina. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 20/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 03 "Dálias", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ FRANCISCO LANATOVITZ Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Mario Lanatovitz e da Sra. Barbara Carlos Lanatovitz, era casado com a Sra. Maria Aparecida Lanatovitz; deixa os filhos: Gisele Silva Lanatovitz e Thiago Silva Lanatovitz. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LEONTINA BEZERRA DA SILVA Faleceu dia 20/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era casada com o Sr. Valdir Lourenço Couto. Era filha do Sr. Joaquim Benedito da Silva, falecido e da Sra. Raimunda Rodrigues Bezerra. Deixa os filhos: Higor David da Silva Couto e Yan Andreo da Silva Couto. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MAGALI BASTOS COLOMBO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Christiano Reis de Araujo Bastos e da Sra. Eulina Monteiro Bastos, era viúva do Sr. Abelardo Colombo; deixa a filha Tania Colombo, casada com o Sr. Leonardo de Carvalho Regis. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA ELINE BARBOSA VICENTIN Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Francisco Barbosa e da Sra. Lydia Franco Barbosa, era casada com o Sr. Edmar Vicentin; deixa o filho Marcus Antonio Vicentin. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA GIACOMINI ANDRELLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Jose Giacomini e da Sra. Ana Benati, era casada com o Sr. Mario Andrello; deixa os filhos: Nelson Andrello, casado com a Sra. Dilanie Teresinha Furlan Andrello e Jose Mario Andrello, casado com a Sra. Ligia Gristotto S. Andrello. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "Camélia - B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MARIO DE LARA ROSA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Jorge Henrique da Rosa e da Sra. Maria de Lara Rosa, era viúvo da Sra. Isabel Silveira da Rosa Lara; deixa as filhas: Elisabete de Fátima Silveira Rosa Pasqual, casada com o Sr. Moacir Djalma Pasqual e Isabel da Gloria Silveira Rosa, falecida. Deixa netos, bisneto, genro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 15h00 do domicílio da família, sito: Sítio São Pedro, Bairro Almeida, na cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Capela São Sebastião do Distrito de Laras na cidade de Laranjal Paulista/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NELSON DONIZETE DA COSTA Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Ataliba da Costa e da Sra. Lazara Bolani Costa; deixa os filhos: Wilson Donizete da Silva Costa, casado com a Sra. Ariane Gabriela de Camargo Costa e William Fernando da Silva Costa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NIVALDO VALÊNCIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Paschoal Valêncio e da Sra. Alaide Gabriel Pompeo Valêncio, era casado com a Sra. Maria Aparecida Farias da Silva; deixa o filho Higor Henrique Rodrigues Valêncio. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ODETE DOMICIANA PEREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Sabino Domiciano e da Sra. Maria Joaquina de Jesus, era viúva do Sr. João Francisco Pereira; deixa os filhos: José Aparecido Pereira; Lucia Aparecida Pereira da Silva, casada com o Sr. Edson Rodrigues da Silva; Ana Paula Pereira Barros, casada com o Sr. Claiton dos Santos Barros; Anderson Francisco Pereira, casado com a Sra. Eva Bombonato de Almeida; Fatima Maria Pereira dos Santos, falecida e Luiz Antonio Pereira, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A - Jasmim", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. ODIMIR LAZARO DE JESUS BONASSA Faleceu dia 19/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Catarina Guion Bonassa. Era filho do Sr. Canciano Bonassa e da Sra. Lourdes Regina Begiatto Bonassa, falecidos. Deixa o filho: Bruno Guion Bonassa casado com Ornella Fogagnolli Bonassa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/09/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária da Câmara Municipal de Rio das Pedras, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ORLINDA ALVES DOS SANTOS Faleceu dia 20/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Raul Soares dos Santos. Era filha da Sra. Lidia Alves da Cruz, falecida. Deixa os filhos: Flavio Vinicius Soares dos Santos, Leila Aparecida Soares de Miranda casada com Luciano Rodrigues de Miranda, Agnaldo Soares dos Santos casado com Romilda Nunes dos Santos. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/09/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala C "Lírio", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. RENILDO TEIXEIRA DA SILVA Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Eni Teixeira da Silva e da Sra. Maria Patricia da Silva, era casado com a Sra. Lucia Regina Lopes Guimarães; deixa as filhas: Gabriela Teixeira da Silva; Catarina Teixeira da Silva; Saniele Souza Almeida e Sandra Andreia Souza dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SUELI FLORES GARCIA LEAL Faleceu dia 19/09/2026, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. José Flores e da Sra. Alice Amador Flores, era casada com o Sr. Odair José Garcia Leal; deixa os filhos: Agnaldo Fernando Garcia Leal; Juliano Garcia Leal e Cleiton Cesar Garcia Leal, casado com a Sra. Cynthia Leme da Costa Leal. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.