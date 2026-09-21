SRA. ANGELA MARIA IBANEZ BARBOSA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. João Ibanez e da Sra. Maria Antonia Lopes Ibanez, era viúva do Sr. Benedicto Rinaldo Barbosa; deixa os filhos: Luis Fabiano Barbosa, casado com a Sra. Fabiana Malaspina; Rui Fernando Barbosa, casado com a Sra. Alessandra Silva e Cristiane Aparecida Barbosa Sgrigneiro Nunes, casada com o Sr. Cristiano Augusto Sgrigneiro Nunes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO PEREIRA Faleceu dia 20/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Celia Corrêa Pereira. Era filho do Sr. Egidio Pereira Filho e da Sra. Carmelina Belisario, falecidos. Deixa os filhos: Edna Pereira, Eduardo Pereira casado com a Jaqueline, Lilian Pereira casada com Ismael. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTÔNIO TIMÓTEO SOARES DIAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Soares Dias e da Sra. Conceição Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Jandira Horta de Souza; deixa os filhos: Adilson Soares Dias; Hamilton Soares Dias; Gedivaldo Soares Dias; Eder Soares Dias; Lucas Soares Dias; Daniel Soares Dias e Kelly Soares Dias. Deixa noras, genro, netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.