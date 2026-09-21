Era um dos mais pacatos que conheci. Levantava durante a semana às 8 horas e aos finais de semana estava com os olhos estalados na cama já às 5h30. Tinha suas regras e era conhecido como metódico. Tomava café sempre no mesmo lugar. Pegava os mesmos trajetos por décadas, conhecendo-as melhor que na palma de sua mão. “Opa ! Consertaram o buraco que estava aqui havia meses”, pensou certa feita. “Pintaram esta casa. Nem a percebia mais; porém a tinta a realçou e chamou minha atenção; nunca tinha prestado atenção nela”, pensou, também.

Um dia, ia ao trabalho por uma rua. No outro pegava outra rua. Pensava que, assim, a rotina nunca o entediaria. Ia sempre aos mesmos restaurantes pois já os conhecia e gostava de evitar surpresas desagradáveis. Um cidadão simples, sem muitos anseios, mas de bom gosto, quase um bon vivant, que buscava na vida um sentido. Dizia que a mente vazia não era a casa do diabo e sim da depressão, das neuras e do tédio. Fazia todo dia as palavras cruzadas estampadas no jornal. Sim ! Este cidadão ainda se informava pelos jornais, uma de suas principais paixões.

Nada de “Strangers Things” ou “The Office”, nada de Netflix. Gostava de ler no papel. Ficava horas no quintal de sua casa debulhando os clássicos de Edgard Allan Poe, Nataniel Howthorne, Ray Bradbury e outros. Na TV preferia o que considerava magnífico: Stanley Kubrick, Roger Corman, Frank Capra, George Stevens, Howard Hawks, William Wyler e até Fritz Lang. Via e revia. Não deixava de se atualizar com os lançamentos para mexer a massa cinzenta e não ficar desatualizado. “Afinal, preciso ter assunto para a conversa durante o churrasco no final de semana”, pensou mais uma vez.