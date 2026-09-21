Durante muitos anos, 12 por 8 foi quase uma frase de tranquilidade. Eu lembro minha avó medindo e se estava 12/8 quer dizer que isso dizia que estava coma saúde em dia.

Você media a pressão, aparecia 120/80 mmHg e alguém dizia: “Está ótima”. Era um daqueles números que aprendemos sem saber exatamente por quê.

Só que a medicina não para de observar.