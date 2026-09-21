Quem acompanha uma campanha eleitoral aprende rapidamente que obra pública tem um problema de comunicação: a placa aparece antes da obra e a fotografia da inauguração dura mais do que a memória do que foi feito. Só que algumas decisões importantes para uma cidade não cabem nesse calendário.

Tem obra que resolve um problema. Tem obra que muda o tamanho do problema que uma cidade consegue enfrentar. Uma nova ligação entre municípios pode encurtar caminhos que pareciam definitivos. Quando uma intervenção produz esse tipo de efeito por muitos anos e para muita gente, ela ganha outro peso. É o que se chama de obra estruturante.

A expressão é meio sisuda, confesso. O conceito, entretanto, é concreto. Uma obra estruturante é aquela capaz de resolver um gargalo que limita o desenvolvimento de uma cidade ou região e abrir espaço para outras coisas acontecerem. O que importa é o efeito produzido depois que as máquinas vão embora, quando a obra deixa de ser notícia e passa a fazer parte da rotina.