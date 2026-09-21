Prossigamos a série de artigos sobre o livro “A vida cotidiana na Grécia no século de Péricles”, de Robert Flacelière. Seu primeiro capítulo é destinado a fixar bem o enquadramento geográfico do livro, delimitando os dois espaços em que se dava a vida cotidiana dos gregos: a cidade e o campo, e mostrando o que havia de comum a ambos e o que era específico de cada um deles.

O segundo capítulo descreve a população da Hélade, constituída por uma minoria de cidadãos, por metecos e por escravos. Realça que, na criteriologia dos gregos antigos, o que constituía uma polis eram os homens que a compunham, e isso a tal ponto que, na linguagem oficial, ninguém se referia a Atenas ou a Esparta, mas a Atenienses ou Espartanos, sempre no plural (op. cit., p. 45).

G. Glotz, um autor alemão citado por Flacelière, define a polis clássica como “uma comunidade inteiramente independente constituída por cidadãos, com poderes soberanos sobre os cidadãos que a compõem, assentada sobre seus cultos e regida por suas leis” (p. 45). Flacelière analisa cada um dos elementos dessa definição e salienta o caráter autoritário do sistema político grego. Mesmo que cada cidadão seja teoricamente participante do governo político, na verdade o domínio soberano da polis sobre cada pessoa é totalitário, muito pouco havendo daquilo que hoje consideramos liberdade individual. Transcreva-se do próprio livro: