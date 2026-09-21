A 15 dias do primeiro turno das Eleições 2026, entramos na reta final da campanha presidencial e no estado de São Paulo equilibrando a defesa do desenvolvimento econômico sustentável e justiça social com o desafio de impedir que os impactos da recente e intensa crise no Supremo Tribunal Federal (STF) venha a transforma as eleições em momento de retrocessos.

Com pesquisas indicando um cenário de disputa acirrada entre o presidente Lula e o candidato da extrema-direita, é preciso dialogar com a população em torno da preservação dos avanços do atual governo e nas propostas para o futuro do país, com novas conquistas e novos avanços.

Nossa campanha reforça conquistas socioeconômicas — controle da inflação, queda do desemprego, fortalecimento dos programas de transferência de renda, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos mensais e descontos até R$ 7.350,00, Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, programa pé de meia e demais programas educacionais, novo PAC e tantos outros —, apresentando a continuidade do governo como garantia de previsibilidade institucional e econômica em oposição a eventuais rupturas.