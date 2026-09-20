Tudo começou quando o COPOM irradiou um roubo de veículo ocorrido no centro. A equipe Delta do CFP do 10º BPM/I, comandada pela ASP OF PM Isabella com os policiais SD PM Bohac e CB PM Rubens, com apoio das equipes da 1ª e 4ª Cia, saiu em patrulhamento.

Achou que ia ficar impune, mas a casa caiu feio para um ladrão na manhã deste sábado (20), por volta das 11h00, em Piracicaba.

Durante a procura na Avenida 31 de Março, os policiais avistaram na Rua Judas Tadeu, um veículo Nissan Kait com as mesmas características do carro roubado. Na hora, viram um indivíduo desembarcando do automóvel e sumindo.

Quando a equipe retornou ao local, um popular que não quis se identificar, informou que o motorista do Kicks trocou de roupa para disfarçar.

Com a informação quente, os PMs fizeram um cerco e saíram em diligências pelas mediações. O suspeito foi localizado e abordado na Rua Santa Helena. Na busca pessoal, nada de ilícito foi achado. Mas bem pertinho, dentro de um saco de lixo, os policiais acharam a chave do veículo roubado. A prova do crime.