20 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Ladrão furta carro, troca de roupa para disfarçar, mas é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Após furtar o Nissan Kait, o ladrão tentou trocar de roupa para disfarçar.
Após furtar o Nissan Kait, o ladrão tentou trocar de roupa para disfarçar.

  Achou que ia ficar impune, mas a casa caiu feio para um ladrão na manhã deste sábado (20), por volta das 11h00, em Piracicaba.

Tudo começou quando o COPOM irradiou um roubo de veículo ocorrido no centro. A equipe Delta do CFP do 10º BPM/I, comandada pela ASP OF PM Isabella com os policiais SD PM Bohac e CB PM Rubens, com apoio das equipes da 1ª e 4ª Cia, saiu em patrulhamento.

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Durante a procura na Avenida 31 de Março, os policiais avistaram na Rua Judas Tadeu, um veículo Nissan Kait com as mesmas características do carro roubado. Na hora, viram um indivíduo desembarcando do automóvel e sumindo.

Quando a equipe retornou ao local, um popular que não quis se identificar, informou que o motorista do Kicks trocou de roupa para disfarçar.

Com a informação quente, os PMs fizeram um cerco e saíram em diligências pelas mediações. O suspeito foi localizado e abordado na Rua Santa Helena. Na busca pessoal, nada de ilícito foi achado. Mas bem pertinho, dentro de um saco de lixo, os policiais acharam a chave do veículo roubado. A prova do crime.

Pressionado, o indivíduo não aguentou e confessou informalmente que tinha praticado o roubo. Ele ainda contou que tinha deixado o veículo estacionado na Rua Santa Helenam

Diante do flagra, foi dada voz de prisão

Dentro do carro roubado, os policiais localizaram outras roupas de propriedade do ladrão, usadas na hora do furto.

O ladrão foi levado direto para o Plantão Policial e permaneceu preso e à disposição da

 Justiça!

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