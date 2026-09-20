Os candidatos de Piracicaba que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 já declararam, juntos,

R$ 9.490.554,73 em receitas de campanha à Justiça Eleitoral.

Os valores constam no levantamento mais recente do DivulgaCandContas utilizado pelo Jornal de Piracicaba.

Entre os candidatos da cidade, Barjas Negri (PSD), que disputa uma vaga de deputado federal, é quem registra a maior receita: R$ 1.676.000. Desse total, R$ 1,6 milhão, o equivalente a 95,47%, foi repassado pela direção nacional do PSD. O candidato também declarou uma doação própria de R$ 1 mil.