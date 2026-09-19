Mesclando trabalho e estudo em escola pública, no SENAI, e incentivado pelos pais, Alex sentia-se na obrigação de dar o seu melhor, o que exigia dedicação e força de vontade para vencer. A política se despontou em sua vida de maneira natural. Em 2018, após ter sido convidado a concorrer a uma eleição, foi eleito deputado estadual. O aprendizado e o trabalho junto aos parlamentares na Alesp lhe proporcionaram a reeleição em 2022, e seu nome foi se consolidando na Região Metropolitana de Piracicaba com uma atuação voltada à articulação de investimentos e na defesa de pautas ligadas ao desenvolvimento regional e social. Como líder do PL e corregedor-geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, ocupou também a função de relator do orçamento estadual em diferentes ocasiões, o que lhe proporcionou um amplo conhecimento sobre gestão pública e a forma mais adequada para destinar recursos a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura, bem como propôs e participou da aprovação de leis importantes para melhorar a vida das pessoas. “Esta é a minha missão: trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, sintetiza.

Nascido em Artemis, bairro rural de Piracicaba, Alex Madureira (PL) se orgulha do seu estilo simples e de sua família. Sua mãe, Maria do Posto, se desdobrava para atender à população local. Ela estava sempre de prontidão quando alguém se apresentava com problemas de saúde e em busca de ajuda no posto de saúde municipal onde ela trabalhava. “Dona Maria é muito querida por causa disso. Sua missão era fazer o bem. É esse o princípio que procuro seguir”, recorda ele.

“Meus pais foram e são um exemplo para mim. A inspiração em minha família me dá forças para eu seguir meus planos e meus objetivos”. Esta forte relação com o universo doméstico é uma marca que o deputado estadual Alex Madureira (PL) gosta de destacar quando alguém lhe pergunta como se deu o início de sua trajetória.

1- Quais foram as suas principais conquistas na Alesp ao longo dos seus dois mandatos?

Destaco que todos os avanços que ajudei a proporcionar à região de Piracicaba estão relacionados ao meu bom relacionamento com o governo estadual. Sempre fui um aliado do Executivo quando se tratava de causas nobres para o desenvolvimento de São Paulo. Esta atuação me deu segurança e me permitiu vitórias significativas, como recursos financeiros para as mais diversas áreas, como saúde, segurança, infraestrutura, serviços sociais, habitação e educação. Isso significa recursos para hospitais, aquisição de ambulâncias, investimentos em obras viárias, viaturas e armamentos para a segurança pública. Conquistamos também o funcionamento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher, além de apoiarmos as entidades sociais e construção de moradias populares.

Uma conquista muito importante que tenho destacado é a antecipação das obras dos viadutos na SP-304, que liga Piracicaba a São Pedro, na altura de Santa Terezinha. Elas proporcionam segurança e fluidez ao trânsito no percurso. Inclusive, essas obras viárias foram nomeadas com nomes de ex-prefeitos de Piracicaba, como Adilson Maluf e João Herrmann Netto, em homenagem a tudo o que eles fizeram pela cidade. Esta também foi uma proposta do meu mandato.

2 – A relatoria de vários Orçamentos Estaduais lhe ensinou muito?

Procuramos priorizar o que consideramos basilares para o desenvolvimento social, que são as áreas de saúde, segurança e educação e desenvolvimento. A região é privilegiada em estrutura de saúde, no entanto, há necessidade imensa de investimentos em serviços hospitalares, como atendimento de média e alta complexidade, ampliação das cirurgias eletivas e não eletivas, bem como ampliação e melhorias de unidades. Na segurança pública, destacamos investimentos na contratação de mais policiais, com aparatos modernos em viaturas novas.

Também tivemos atenção prioritária em infraestruturas, como recuperação de rodovias, construção de mais moradias populares e apoio aos municípios menores, com baixa capacidade de investimentos internos, para enfrentar desafios que possam comprometer a vida da população local. O orçamento estadual resultou equilibrado, com propostas de investimentos que vão proporcionar resultados concretos para a vida das pessoas e das famílias que vivem na nossa região.

3 – No plano econômico e de geração de emprego e renda, quais foram suas ações?

A nossa região é composta por mais de 1,5 milhão de habitantes, tendo Piracicaba como polo econômico e industrial muito forte. Contamos com setores de comércio e de serviços qualificados. O agronegócio local ajuda a impulsionar o PIB nacional. O executivo estadual e o municipal precisam dar as condições fundamentais para que essa vitalidade se mantenha. Precisam ainda abrir novas perspectivas para que as cadeias produtivas se desenvolvam. Isso vem sendo feito graças à parceria do Estado com os municípios e à presença do legislativo para que as leis sejam sempre adequadas a essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. As instituições de ensino superior e de pesquisa têm se unido visando à qualificação profissional e à tecnologia de inovação, em parceria com as indústrias, que se remodelam gradativamente. Em breve, seremos referência nacional ainda maior na área de inovação tecnológica, com elevado poder competitivo.