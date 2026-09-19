“Meus pais foram e são um exemplo para mim. A inspiração em minha família me dá forças para eu seguir meus planos e meus objetivos”. Esta forte relação com o universo doméstico é uma marca que o deputado estadual Alex Madureira (PL) gosta de destacar quando alguém lhe pergunta como se deu o início de sua trajetória.
Nascido em Artemis, bairro rural de Piracicaba, Alex Madureira (PL) se orgulha do seu estilo simples e de sua família. Sua mãe, Maria do Posto, se desdobrava para atender à população local. Ela estava sempre de prontidão quando alguém se apresentava com problemas de saúde e em busca de ajuda no posto de saúde municipal onde ela trabalhava. “Dona Maria é muito querida por causa disso. Sua missão era fazer o bem. É esse o princípio que procuro seguir”, recorda ele.
Mesclando trabalho e estudo em escola pública, no SENAI, e incentivado pelos pais, Alex sentia-se na obrigação de dar o seu melhor, o que exigia dedicação e força de vontade para vencer. A política se despontou em sua vida de maneira natural. Em 2018, após ter sido convidado a concorrer a uma eleição, foi eleito deputado estadual.
O aprendizado e o trabalho junto aos parlamentares na Alesp lhe proporcionaram a reeleição em 2022, e seu nome foi se consolidando na Região Metropolitana de Piracicaba com uma atuação voltada à articulação de investimentos e na defesa de pautas ligadas ao desenvolvimento regional e social.
Como líder do PL e corregedor-geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, ocupou também a função de relator do orçamento estadual em diferentes ocasiões, o que lhe proporcionou um amplo conhecimento sobre gestão pública e a forma mais adequada para destinar recursos a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura, bem como propôs e participou da aprovação de leis importantes para melhorar a vida das pessoas.
“Esta é a minha missão: trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, sintetiza.
1- Quais foram as suas principais conquistas na Alesp ao longo dos seus dois mandatos?
Destaco que todos os avanços que ajudei a proporcionar à região de Piracicaba estão relacionados ao meu bom relacionamento com o governo estadual. Sempre fui um aliado do Executivo quando se tratava de causas nobres para o desenvolvimento de São Paulo. Esta atuação me deu segurança e me permitiu vitórias significativas, como recursos financeiros para as mais diversas áreas, como saúde, segurança, infraestrutura, serviços sociais, habitação e educação. Isso significa recursos para hospitais, aquisição de ambulâncias, investimentos em obras viárias, viaturas e armamentos para a segurança pública. Conquistamos também o funcionamento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher, além de apoiarmos as entidades sociais e construção de moradias populares.
Uma conquista muito importante que tenho destacado é a antecipação das obras dos viadutos na SP-304, que liga Piracicaba a São Pedro, na altura de Santa Terezinha. Elas proporcionam segurança e fluidez ao trânsito no percurso. Inclusive, essas obras viárias foram nomeadas com nomes de ex-prefeitos de Piracicaba, como Adilson Maluf e João Herrmann Netto, em homenagem a tudo o que eles fizeram pela cidade. Esta também foi uma proposta do meu mandato.
2 – A relatoria de vários Orçamentos Estaduais lhe ensinou muito?
Procuramos priorizar o que consideramos basilares para o desenvolvimento social, que são as áreas de saúde, segurança e educação e desenvolvimento. A região é privilegiada em estrutura de saúde, no entanto, há necessidade imensa de investimentos em serviços hospitalares, como atendimento de média e alta complexidade, ampliação das cirurgias eletivas e não eletivas, bem como ampliação e melhorias de unidades. Na segurança pública, destacamos investimentos na contratação de mais policiais, com aparatos modernos em viaturas novas.
Também tivemos atenção prioritária em infraestruturas, como recuperação de rodovias, construção de mais moradias populares e apoio aos municípios menores, com baixa capacidade de investimentos internos, para enfrentar desafios que possam comprometer a vida da população local. O orçamento estadual resultou equilibrado, com propostas de investimentos que vão proporcionar resultados concretos para a vida das pessoas e das famílias que vivem na nossa região.
3 – No plano econômico e de geração de emprego e renda, quais foram suas ações?
A nossa região é composta por mais de 1,5 milhão de habitantes, tendo Piracicaba como polo econômico e industrial muito forte. Contamos com setores de comércio e de serviços qualificados. O agronegócio local ajuda a impulsionar o PIB nacional. O executivo estadual e o municipal precisam dar as condições fundamentais para que essa vitalidade se mantenha. Precisam ainda abrir novas perspectivas para que as cadeias produtivas se desenvolvam. Isso vem sendo feito graças à parceria do Estado com os municípios e à presença do legislativo para que as leis sejam sempre adequadas a essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. As instituições de ensino superior e de pesquisa têm se unido visando à qualificação profissional e à tecnologia de inovação, em parceria com as indústrias, que se remodelam gradativamente. Em breve, seremos referência nacional ainda maior na área de inovação tecnológica, com elevado poder competitivo.
4 – O que você diz sobre o país?
Os problemas mais graves do Brasil são a insegurança jurídica e a falta de recursos para investimentos em setores estratégicos. É preciso controlar a inflação para podermos ter juros condizentes às necessidades do empresariado e da população . Senão não teremos o desenvolvimento necessário para a geração de emprego e renda aos jovens que entram no mercado de trabalho a cada ano. Muitos setores já enfrentam escassez de mão de obra qualificada, especialmente naqueles em que tecnologias avançadas já se fazem presentes, o que exige uma educação mais aberta e qualificada.
Vemos o crescimento do crime organizado e da violência, que preocupam muito a população. Não é fácil o combate às facções criminosas sem o fortalecimento e a integração entre inteligência, tecnologia e valorização das forças policiais.
5- A Região Metropolitana de Piracicaba tem recebido a atenção que ela merece?
Avançamos bastante nos últimos anos, mas não o suficiente para atender à demanda existente. A vinda da faculdade de medicina ao município, divulgada recentemente pela Unicamp, será um passo muito importante. Ao lado da Faculdade de Odontologia, elas vão proporcionar avanço expressivo da cadeia produtiva de saúde na cidade, incentivando a pesquisa e a inovação, questões fundamentais para o desenvolvimento global. O Estado precisa estar sempre atento à dinâmica da região e dar respostas em tempo real para que a nossa economia não pare e se fortaleça a cada dia.
6 – Em relação ao meio ambiente, como o senhor analisa as questões climáticas e os investimentos do Comitê das Bacias PCJ?
Segurança hídrica é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. O Comitê das Bacias do PCJ é a instância mais adequada para tratar desse assunto em nossa região. Saneamento, recuperação de mananciais e matas ciliares, além do planejamento hídrico, são temas que exigem responsabilidade e união entre municípios, Estado e órgãos técnicos, pois impactam diretamente a vida da população e o crescimento da região. São estratégicos e vitais, digamos assim.
7 – Mercado de trabalho é um assunto relevante que desafia os governos, tendo em vista as novas gerações...
Não há dúvidas sobre a mudança do mercado de trabalho. Isso não para aqui. Tecnologia, inovação, automação e inteligência artificial exigem mão de obra especializada e de alto padrão. As escolas técnicas precisam estar melhor preparadas para contribuir. A relação das escolas técnicas com centros de pesquisas é o cerne da questão. Nesse quesito, Piracicaba tem avançado muito. Nossas entidades trabalham unidas, o que nos fortalece. Universidade, sindicatos patronais e de trabalhadores, associações, o sistema S, em conjunto com a Prefeitura e o Governo do Estado, têm dado passos bem direcionados para solucionar a questão de oferta de profissionais. Isso é motivo de entusiasmo.
8 – Como o senhor analisa a política nacional?
A polarização muito forte entre extremos não é a melhor saída para se enfrentar os problemas do país. Tenho minhas convicções e valores, que sempre defendi e continuarei defendendo, mas entendo que em política é preciso ter responsabilidade, diálogo e foco nos problemas reais da população.
Os brasileiros precisam de um governo atento ao que acontece em seu dia a dia. As pessoas precisam de emprego, segurança, saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Sempre acreditei, desde o início da minha participação no mundo da política institucionalizada, que é possível defender princípios com convicção e firmeza sem perder a capacidade de diálogo e de construir soluções para o país.
9 – Piracicaba tem reconhecido o seu trabalho como parlamentar?
Sinto-me grato pelo reconhecimento ao nosso trabalho em Piracicaba. Creio que essa consideração esteja relacionada ao fato de estarmos sempre atentos a tudo o que acontece por aqui e ao fato de tirarmos projetos do papel. Gosto muito de enfatizar que o meu mandato é distrital, focado na solução dos problemas de Piracicaba e região. Todo o reconhecimento que tenho recebido me torna ainda mais humilde e com mais disposição para trabalhar pela cidade e pela nossa região.
10 – É possível vislumbrar um futuro promissor?
Temos muitos projetos em andamento, como a ampliação do atendimento nos hospitais públicos da região, sempre com qualidade e dedicação a quem mais precisa. Acompanho de perto as obras de infraestrutura e mobilidade. Tenho insistido na qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Nossa região é muito forte no comércio e serviços, na indústria, no agro, mas a tecnologia cria um novo cenário, que precisamos acompanhar atentamente para não sermos pegos de surpresa.
Piracicaba cresceu e, como temos enfatizado, tornou-se referência regional, com desafios proporcionais ao seu tamanho. O foco do meu trabalho é continuar ajudando a tirar projetos do papel e trazer investimentos que façam diferença na vida das pessoas. Esta é minha visão de futuro. É um processo contínuo de melhorias.
11 – Dentre os seus projetos, quais você destacaria pela relevância?
Piracicaba MIT é um deles, pois garante condições para fortalecer o turismo da cidade. Destacaria também o Dezembro Verde, campanha de conscientização e combate aos maus-tratos aos animais. Apresentei o projeto que proíbe empréstimos consignados por telefone sem autorização formal do aposentado, uma medida importante para proteger idosos contra golpes e assédio financeiro. O atendimento prioritário às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi uma iniciativa minha que trouxe muitos benefícios, uma vez que a iniciativa autoriza visitas de animais em hospitais para apoio emocional aos pacientes. Há ainda a lei que passou a permitir o pagamento de pedágios com cartões de débito e crédito, entre outros.
Participei também da aprovação do Projeto de Lei que estabelece o novo mapa do saneamento no Estado de São Paulo, uma discussão importante para ampliar investimentos e melhorar a estrutura de saneamento nos municípios paulistas.