SRA. ADRIANA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha do Sr. Sebastião Franco Rodrigues e da Sra. Maria Anhão Rodrigues, era casada com o Sr. Carlos Alberto Serafim de Oliveira; deixa os filhos: Flávia Roberta Franco Miguel, casada com o Sr. Rogerio Miguel Ocana; Franciele Cristina Franco de Oliveira, casada com o Sr. Jeferson de Oliveira; Gabriele Franco Barbosa, casada com Paulo Cesar e Grazielly Franco de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00, da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CLAITON OSNIR DO AMARAL Faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Euranides Tolaine do Amaral. Era filho do Sr. Benedito Pereira do Amaral e da Sra. Rosa Mubarak Amaral, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Tolaine do Amaral casada com Luis Teixeira da Silva, Priscila Tolaine do Amaral Almeida casada com Rodrigo Faria de Almeida. Deixa os netos: Yasmin, João Paulo, Pedro Lucas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDILSON LUIZ BORGES Faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Sônia Cristina Alvim Borges. Era filho do Sr. Assis Borges e da Sra. Eleide Tabai Borges, falecidos. Deixa os filhos: Larissa Alvim Borges Franco casada com Samuel Siqueira Franco, Douglas Alvim Borges casado com Gabriela Barreto. Deixa os netos Sofia Alvim Franco, Miguel Alvim Franco, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02 “Crisântemos”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JAIR BENEDITO LIBERATO Faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Elvira de Oliveira Liberato. Era filho do Sr. João Liberato e da Sra. Maria Aparecida Jorge Liberato, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Aparecida Liberato Correr casada com Fabio Correr, Paulo Roberto Liberato, Ana Cristina Liberato Erler casada com Fabio Erler, Andreia Liberato Maia casada com Peterson Maia, Alessandra Liberato casada com Fernando Miranda. Deixa os netos: Victor, Gabriella, Vinicius, Peterson Leandro, Paulo, Giovanna, Lucas, Hiago e os bisnetos: Maria Cecilia, Cristian e Iuri. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Parque da Paz em Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JORGE JOSÉ DA COSTA Faleceu dia 18/09/2026 na cidade de Charqueada, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Honorina Alves da Costa. Era filho do Sr. José Martiniano da Costa e da Sra. Maria das Dores do Nascimento, falecidos. Deixa os filhos: Irene da Costa Ribeiro, Milton da Costa, Maria Aparecida da Costa e Nilton da Costa (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ MACHADO DE SOUSA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Gabriel Machado de Sousa e da Sra. Francisca Miranda, falecida, era casado com a Sra. Maria Ilma Freire Maciel; deixa os filhos: José Vitor Machado de Sousa e Thais Gabrieli Machado de Sousa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Parque da Paz, na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ CARLOS DE SOUZA Faleceu dia 18/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era filho do Sr. Herculano de Souza e da Sra. Maria Dechen de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Pamela Sabrina Baptista de Souza, Patrick Luiz Baptista de Souza, Suzan Janaína Baptista de Souza. Deixa a neta Ariadne, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LAZARA SAMPAIO MUZARANHO Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Isaltinho Sampaio e da Sra. Rosa de Arruda, era viúva do Sr. Alcidio Muzaranho; deixa os filhos: Luiz Alberto Muzaranho, casado com a Sra. Marcia Regina Pires; Jose Valdir Muzaranho, casado com a Sra. Rosa Elena Granzoto Muzaranho e Osmar Aparecido Muzaranho, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LUIZA SILVEIRA GABRIEL PIRES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Crisóstomo da Silveira e da Sra. Belmira Maria da Conceição, era casada com o Sr. Nelson Gabriel Pires; deixa os filhos: Kátia Silveira Martinez Mantuan, viúva do Sr. Douglas José Mantuan; Claudio Silveira Martinez, casado com a Sra. Silmara Lourdes Gasparotto Martinez e Carla Silveira Martinez Prates, casada com o Sr. Paulo Manoel Coelho Prates. Deixa o Enteado João Carlos Pelegrina, casado com a Sra. Marcia Mengatto Pelegrina, deixa também: netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA ROSARIO DE CAMPOS Faleceu dia 16/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade, era viúva do Sr. Antônio Rodrigues de Campos. Era filha do Sr. Sebastião Fernandes Rosario e da Sra. Eudóxia Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Neide Aparecida de Campos, Deize Marisa de Campos Miake, falecida, Adauto Antônio Rodrigues de Campos, casado com Maria Elizabete Araújo de Campos, Ony Rodrigues de Campos, casado com Martha Souza de Campos, Wagner Rodrigues de Campos, falecido, Daniel Rodrigues de Campos, falecido, Denise Rodrigues de Campos, Maria Rodrigues de Campos e Mario Rodrigues de Campos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA CECILIA PIZZINATO Faleceu dia 18/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era filha do Sr. Amélio Pizzinato e da Sra. Alzira Zangelmi Pizzinato, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 03 “Dálias”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Salvador Dias dos Santos e da Sra. Candinha Rodrigues dos Santos; deixa os filhos: Silmara Vieira; Sonia Vieira Berbel, casada com o Sr. Norberto Berbel e Paulo Sergio Vieira. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 09h00 às 16h45 na sala " Esmeralda " do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.