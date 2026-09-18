SRA. ADRIANA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha do Sr. Sebastião Franco Rodrigues e da Sra. Maria Anhão Rodrigues, era casada com o Sr. Carlos Alberto Serafim de Oliveira; deixa os filhos: Flávia Roberta Franco Miguel, casada com o Sr. Rogerio Miguel Ocana; Franciele Cristina Franco de Oliveira, casada com o Sr. Jeferson de Oliveira; Gabriele Franco Barbosa, casada com Paulo Cesar e Grazielly Franco de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00, da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CLAITON OSNIR DO AMARAL Faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Euranides Tolaine do Amaral. Era filho do Sr. Benedito Pereira do Amaral e da Sra. Rosa Mubarak Amaral, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Tolaine do Amaral casada com Luis Teixeira da Silva, Priscila Tolaine do Amaral Almeida casada com Rodrigo Faria de Almeida. Deixa os netos: Yasmin, João Paulo, Pedro Lucas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. EDILSON LUIZ BORGES Faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Sônia Cristina Alvim Borges. Era filho do Sr. Assis Borges e da Sra. Eleide Tabai Borges, falecidos. Deixa os filhos: Larissa Alvim Borges Franco casada com Samuel Siqueira Franco, Douglas Alvim Borges casado com Gabriela Barreto. Deixa os netos Sofia Alvim Franco, Miguel Alvim Franco, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02 “Crisântemos”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.