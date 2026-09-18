O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estará em Piracicaba nesta próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, enquanto que a professora Ana Estela Haddad, esposa do candidato a governador do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, visita a cidade na terça-feira, dia 22 de setembro. A vinda dos dois a Piracicaba foi articulada pela deputada estadual Professora Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região, com a finalidade de ampliar o diálogo com setores organizados da cidade nesta reta final da campanha eleitoral.
O ministro do Trabalho participará, às 9 horas, de segunda-feira, de encontro no Instituto Sindical, com dirigentes sindicais de Piracicaba e região, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, localizado na avenida Dois Córregos, 3.110, aonde também conversará com a imprensa, sobre “O futuro do trabalho no país e os impactos das eleições sobre a vida do trabalhador brasileiro”. Para as 11 horas, está programado uma visita à Hinduay Motors do Brasil, aonde será recebido pela diretoria da montadora.
Já Ana Estela Haddad, que no ano de 2021, figurou na lista dos 10.000 cientistas mais relevantes da América Latina, atuou como assessora de 2003 e 2005, no Ministério da Educação, participando da criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), e que atualmente comanda a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, chegará a Piracicaba, por volta das 9 horas de terça-feira, dia 22 de setembro.
As professoras Bebel e Ana Estela em caminhada pela região central, na campanha de 2022
A esposa do candidato ao governador de São Paulo, Fernando Haddad, acompanhada da deputada Professora Bebel e de lideranças, participará de caminhada pela região central da cidade, seguida de encontro com mulheres dos partidos que apoiam a candidatura à reeleição do presidente Lula. Em seguida, Ana Estela participará de encontro com lideranças no comitê de campanha da Professora Bebel, seguida de encontro de lideranças com mulheres, localizado na Rua Governador Pedro de Toledo, 1734.
Para a Professora Bebel, a vinda tanto do ministro Luiz Marinho como da professora Ana Estela, com quem mantêm uma estreita relação, mostra o compromisso tanto do presidente Lula com Piracicaba, assim como do candidato a governador pelo PT, Fernando Haddad, com Piracicaba e região. “Estas visitas, sem dúvidas, são importantíssimas tanto para fortalecer as nossas candidaturas, mas também para mostrar que Piracicaba é prioridade tanto do governo do presidente Lula como de Fernando Haddad, que tem propostas para retomar o protagonismo do estado de São Paulo”, completa.