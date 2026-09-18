O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estará em Piracicaba nesta próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, enquanto que a professora Ana Estela Haddad, esposa do candidato a governador do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, visita a cidade na terça-feira, dia 22 de setembro. A vinda dos dois a Piracicaba foi articulada pela deputada estadual Professora Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região, com a finalidade de ampliar o diálogo com setores organizados da cidade nesta reta final da campanha eleitoral.

O ministro do Trabalho participará, às 9 horas, de segunda-feira, de encontro no Instituto Sindical, com dirigentes sindicais de Piracicaba e região, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, localizado na avenida Dois Córregos, 3.110, aonde também conversará com a imprensa, sobre “O futuro do trabalho no país e os impactos das eleições sobre a vida do trabalhador brasileiro”. Para as 11 horas, está programado uma visita à Hinduay Motors do Brasil, aonde será recebido pela diretoria da montadora.

Já Ana Estela Haddad, que no ano de 2021, figurou na lista dos 10.000 cientistas mais relevantes da América Latina, atuou como assessora de 2003 e 2005, no Ministério da Educação, participando da criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), e que atualmente comanda a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, chegará a Piracicaba, por volta das 9 horas de terça-feira, dia 22 de setembro.