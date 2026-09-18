Ele esteve hoje (17) na instituição, onde fez também um balanço dos seus últimos quatro anos de mandato.

O deputado estadual Alex Madureira (PL) participou de um encontro na manhã de hoje (17), no Instituto Sindical de Piracicaba, onde teve a oportunidade de apresentar suas propostas como candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).Na oportunidade, ele fez um rápido balanço de seu trabalho nos últimos quatro anos, que garantiram investimentos para Piracicaba e região, seja em recursos do Estado ou emendas parlamentares, para a melhoria da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, entidades assistenciais, entre outros.