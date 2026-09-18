Ele esteve hoje (17) na instituição, onde fez também um balanço dos seus últimos quatro anos de mandato.
O deputado estadual Alex Madureira (PL) participou de um encontro na manhã de hoje (17), no Instituto Sindical de Piracicaba, onde teve a oportunidade de apresentar suas propostas como candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).Na oportunidade, ele fez um rápido balanço de seu trabalho nos últimos quatro anos, que garantiram investimentos para Piracicaba e região, seja em recursos do Estado ou emendas parlamentares, para a melhoria da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, entidades assistenciais, entre outros.
Uma referência importante do seu trabalho são as obras na SP-304 (que vai de Piracicaba a São Pedro). “Trabalhamos muito para que este investimento fosse antecipado, uma vez que ele estava previsto apenas para 2036. E as obras foram recentemente emtregues à população, trazendo muito mais segurança aos piracicabanos e a todos os que circulam pela região”, disse.
“O bom relacionamento com o governador Tarcísio de Freitas”, destacou o candidato, “nos permitirá dar continuidade a esse trabalho de parceria, o que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Este é o nosso maior objetivo”, enfatizou Madureira.
De acordo com Wagner da Silveira, o Juca, presidente do Instituto Sindical, o encontro foi bem dinâmico e elucidativo. "Estamos recebendo os candidatos para as eleições deste ano. O Instituto Sindical está aberto para ouvir as propostas de campanha, em especial aquelas que vão de encontro às iniciativas que contribuam para o dia a dia do trabalhador.
No entender do sindicalista, a escolha do candidato muda a vida de toda uma população. “Por isso, ouvir os candidatos é de fundamental importância. Todos que nos procurarem, assim como fez Alex Madureira, serão muito bem-vindos, porque eleição é assunto sério”, concluiu ele.