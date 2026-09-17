A produção brasileira de trigo deve cair 27,1% em 2026, segundo o levantamento mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa é de aproximadamente 5,7 milhões de toneladas, resultado que levanta uma preocupação comum para quem compra pão todos os dias: a redução na oferta do cereal pode fazer o preço do pão francês subir? Por enquanto, os indicadores de inflação não mostram uma alta expressiva relacionada à menor safra.

A projeção da Conab considera uma área plantada de cerca de 1,9 milhão de hectares, redução de 21,2% em relação ao ciclo anterior. A produtividade também deve recuar 7,5%, para aproximadamente 2,9 mil quilos por hectare. O Rio Grande do Sul continua como principal produtor nacional. A retração da área cultivada está associada, entre outros fatores, aos preços pouco atrativos recebidos pelos agricultores e às dificuldades financeiras enfrentadas no campo.

Os dados do IPCA ajudam a entender por que a queda na produção ainda não significa, automaticamente, pão mais caro. Em agosto, o pão francês subiu 0,40% e acumulou alta de 3,78% em 2026 e de 4,65% nos últimos 12 meses. Já a farinha de trigo teve alta de 0,43% no mês, mas registra queda de 4,33% no acumulado do ano e de 5,32% em 12 meses. Assim, até agora, não aparece nos preços ao consumidor uma pressão equivalente à redução prevista para a safra.