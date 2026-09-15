O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu nesta terça-feira (15) a sessão que analisava os casos envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento foi interrompido após o ministro Flávio Dino pedir vista do processo, e a Corte terminou o dia sem uma decisão definitiva sobre o tema.

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