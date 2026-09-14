Por iniciativa da deputada estadual Professora Bebel e da vereadora Rai de Almeida, ambas do Partido dos Trabalhadores, o poder público federal, estadual e municipal e entidades ligadas aos setores empresariais e dos trabalhadores estão sendo convocados e convidados a debaterem os impactos do tarifaço americano na economia de Piracicaba, que pode comprometer 10 mil empregos na cidade. Esse debate acontecerá nesta terça-feira, dia 15 de setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores de Piracicaba, às 14h30, proposta pela vereadora Rai de Almeida, que foi aprovado pela Casa.

O objetivo desta audiência pública é de debater os impactos econômicos, industriais, comerciais, trabalhistas e sociais decorrentes das medidas tarifárias adotadas pelo Governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, bem como construir, de forma democrática e participativa, estratégias capazes de proteger o emprego, a renda, a indústria, as empresas e o desenvolvimento econômico de Piracicaba e região. A preocupação da deputada Professora Bebel e da vereadora Rai de Almeida é que o tarifaço americano possa produzir efeitos em toda a cadeia econômica, atingindo empresas exportadoras, fornecedores, trabalhadores, transportadores, prestadores de serviços, comércio e demais atividades vinculadas à dinâmica industrial.

Para Bebel e Rai, a participação conjunta de empresários, trabalhadores, sindicatos e Poder Público permitirá identificar os setores mais vulneráveis e discutir medidas de prevenção e enfrentamento. “Esse debate poderá se transformar um cenário de possível vulnerabilidade em oportunidade para fortalecer a economia local, discutindo a diversificação dos mercados de destino das exportações, a ampliação da participação de empresas piracicabanas no comércio internacional, o fortalecimento do mercado interno, a agregação de valor à produção, a inovação tecnológica, a qualificação profissional, o acesso ao crédito e o aumento da produtividade”, dizem as promotoras do debate.