Por iniciativa da deputada estadual Professora Bebel e da vereadora Rai de Almeida, ambas do Partido dos Trabalhadores, o poder público federal, estadual e municipal e entidades ligadas aos setores empresariais e dos trabalhadores estão sendo convocados e convidados a debaterem os impactos do tarifaço americano na economia de Piracicaba, que pode comprometer 10 mil empregos na cidade. Esse debate acontecerá nesta terça-feira, dia 15 de setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores de Piracicaba, às 14h30, proposta pela vereadora Rai de Almeida, que foi aprovado pela Casa.
O objetivo desta audiência pública é de debater os impactos econômicos, industriais, comerciais, trabalhistas e sociais decorrentes das medidas tarifárias adotadas pelo Governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, bem como construir, de forma democrática e participativa, estratégias capazes de proteger o emprego, a renda, a indústria, as empresas e o desenvolvimento econômico de Piracicaba e região. A preocupação da deputada Professora Bebel e da vereadora Rai de Almeida é que o tarifaço americano possa produzir efeitos em toda a cadeia econômica, atingindo empresas exportadoras, fornecedores, trabalhadores, transportadores, prestadores de serviços, comércio e demais atividades vinculadas à dinâmica industrial.
Para Bebel e Rai, a participação conjunta de empresários, trabalhadores, sindicatos e Poder Público permitirá identificar os setores mais vulneráveis e discutir medidas de prevenção e enfrentamento. “Esse debate poderá se transformar um cenário de possível vulnerabilidade em oportunidade para fortalecer a economia local, discutindo a diversificação dos mercados de destino das exportações, a ampliação da participação de empresas piracicabanas no comércio internacional, o fortalecimento do mercado interno, a agregação de valor à produção, a inovação tecnológica, a qualificação profissional, o acesso ao crédito e o aumento da produtividade”, dizem as promotoras do debate.
Porém, elas entendem que é necessário avaliar quais empresas e cadeias produtivas locais estão expostas às medidas tarifárias e quais providências podem ser adotadas para reduzir seus impactos, uma vez que uma eventual redução das exportações poderá provocar efeitos em cadeia, como queda de encomendas, redução da produção, postergação de investimentos, diminuição de contratações, redução de horas trabalhadas e dificuldades financeiras, com possíveis reflexos sobre postos de trabalho e renda das famílias.
É advertido também que esses efeitos também podem alcançar empresas que não exportam diretamente para os Estados Unidos, mas integram cadeias de fornecimento de produtos destinados ao mercado externo. Nesse contexto, é argumentado que a defesa do emprego e da renda dos trabalhadores deve ocupar posição central no debate.
Em encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no último dia sete de agosto, em São Paulo, solicitado pela deputada Professora Bebel, foi garantido que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) colocará linhas de crédito, financiamento e mecanismos de apoio às empresas afetadas, enquanto a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - ApexBrasil poderá contribuir para a discussão de estratégias de diversificação de mercados, promoção comercial e internacionalização.
Para a vereadora Rai de Almeida e a deputada Professora Bebel, essa agenda é especialmente importante para micro, pequenas e médias empresas, que frequentemente enfrentam maiores dificuldades para acessar mercados internacionais, obter financiamento, identificar novos compradores e superar barreiras comerciais e técnicas. No ano passado, a deputada Professora Bebel também articulou audiência com Geraldo Alckmin, com empresários, o sindicato de trabalhadores e o poder público municipal que contribuiu para apontar caminhos para superar o primeiro tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump.