O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que a fila de atendimentos foi zerada em agosto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Ministério da Previdência, a quantidade de pessoas que aguardavam atendimento caiu de forma gradual desde fevereiro. Naquele mês, havia 3,12 milhões de pedidos pendentes, enquanto 1,17 milhão de novos requerimentos foram registrados.

Em julho, o número de pessoas na fila havia caído para 1,547 milhão. Já em agosto, a quantidade de novos pedidos passou a superar o número de solicitações que aguardavam atendimento.

Ministério fala em mudança no fluxo