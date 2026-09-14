O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que a fila de atendimentos foi zerada em agosto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo o Ministério da Previdência, a quantidade de pessoas que aguardavam atendimento caiu de forma gradual desde fevereiro. Naquele mês, havia 3,12 milhões de pedidos pendentes, enquanto 1,17 milhão de novos requerimentos foram registrados.
Em julho, o número de pessoas na fila havia caído para 1,547 milhão. Já em agosto, a quantidade de novos pedidos passou a superar o número de solicitações que aguardavam atendimento.
Ministério fala em mudança no fluxo
Para o ministro Wolney Queiroz, os dados indicam uma mudança no cenário. Segundo ele, quando a quantidade de pedidos que entram no sistema é atendida dentro do fluxo normal, deixa de existir uma fila acumulada.
Atualmente, o INSS recebe cerca de 1,3 milhão de novos pedidos por mês, o equivalente a aproximadamente 43 mil solicitações por dia.
Medidas adotadas pelo INSS
O Ministério da Previdência atribui a redução do tempo de espera a uma série de medidas adotadas nos últimos meses.
Entre elas estão a convocação de novos servidores aprovados em concurso público, o uso de telemedicina em 865 agências e a ampliação da perícia médica documental.
Na perícia documental, o segurado pode apresentar os documentos necessários para a análise sem precisar comparecer presencialmente a uma unidade do INSS.
O governo também cita a realização de mutirões aos fins de semana e o pagamento de bônus a servidores que concluíram tarefas acima das metas estabelecidas.
Segundo o ministro, o plano de gerenciamento de benefícios resultou em 2 milhões de atendimentos adicionais em 2026.
Prazo para perícia também diminuiu
Além da redução no número de pedidos pendentes, o governo informou que o tempo médio de espera por uma decisão relacionada à perícia médica também caiu.
A legislação estabelece prazo de até 45 dias para a decisão. De acordo com o Ministério da Previdência, a média atual do INSS está em 34 dias.
Apesar disso, ainda há pessoas aguardando há mais de 45 dias pelo resultado da perícia.
224 mil pessoas ainda aguardam resultado
De acordo com Wolney Queiroz e com o secretário-executivo da Previdência, Felipe Cavalcante, cerca de 224 mil pessoas estão nessa situação.
Segundo os representantes do ministério, são casos específicos e pedidos que exigem análises diferenciadas. Entre eles estão solicitações relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadorias.
O governo afirma que o objetivo é manter o atendimento dentro dos prazos e evitar a formação de uma nova fila diante do volume de pedidos recebidos mensalmente pelo INSS.