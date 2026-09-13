Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos filho dos finados Sr. João Balioni e da Sra. Ana Lucio Balioni, era viúvo da Sra. Ignez Sotopietro Balioni; deixa os filhos: Darci Balioni, casado com a Sra. Ana Maria Marson Balioni e Elisabete Aparecida Balioni Calderan, casada com o Sr. Enes Ricardo Calderan. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h30 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 11/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Virginia do Prado. Era filho do Sr. Sebastião Clemente e da Sra. Beatriz Caparrol Clemente, falecidos. Deixa os filhos: Alex Clemente casado com Franciele Chaves, Alessandra Aparecida Clemente casada com Luiz Ribeiro, Alisson Aparecido Clemente e Anderson Aparecido Clemente. O seu sepultamento ocorreu dia 12/09/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO EXPEDITO DE SOUSA

Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com a Sra. Rosimeira Otila de Melo Sousa. Era filho do Sr. Expedito Vicente de Sousa, falecido e da Sra. Antonia Doroteia de Sousa. Deixa as filhas: Dayse Melo Sousa Oliveira e Beatriz Melo Sousa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.