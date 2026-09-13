SR. ANTENOR BALIONI
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos filho dos finados Sr. João Balioni e da Sra. Ana Lucio Balioni, era viúvo da Sra. Ignez Sotopietro Balioni; deixa os filhos: Darci Balioni, casado com a Sra. Ana Maria Marson Balioni e Elisabete Aparecida Balioni Calderan, casada com o Sr. Enes Ricardo Calderan. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h30 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DONIZETE APARECIDO CLEMENTE
Faleceu dia 11/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Virginia do Prado. Era filho do Sr. Sebastião Clemente e da Sra. Beatriz Caparrol Clemente, falecidos. Deixa os filhos: Alex Clemente casado com Franciele Chaves, Alessandra Aparecida Clemente casada com Luiz Ribeiro, Alisson Aparecido Clemente e Anderson Aparecido Clemente. O seu sepultamento ocorreu dia 12/09/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO EXPEDITO DE SOUSA
Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com a Sra. Rosimeira Otila de Melo Sousa. Era filho do Sr. Expedito Vicente de Sousa, falecido e da Sra. Antonia Doroteia de Sousa. Deixa as filhas: Dayse Melo Sousa Oliveira e Beatriz Melo Sousa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA TEREZA BERTO MARTINS DA SILVA
Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade. Era filha do Sr. Adelino Berto e da Sra. Alzira Coral Berto, falecidos. Deixa os filhos: João Ricardo Martins da Silva casado com Ana Paula Ribeiro de Melo, Julieta Cristina Martins da Silva, Juliana Tereza Martins Silva Soares casada com André dos Santos Gomes Soares. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 12/09/2026 na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 12:30hs até às 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA GALDI
Faleceu dia 11/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Severino Galdi. Era filha do Sr. Boanerges Borges de Oliveira e da Sra. Izaura Domingos Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Emilio Galdi, Christine Alessandra Galdi Passos, Andrea Karin Galdi, Giuliano Cesar Galdi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 12/09/2026 na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 09:00hs até às 17:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.