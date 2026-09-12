Um pedestre escapou por muito pouco de ser atropelado na manhã deste sábado (12), na região central de Piracicaba.

Uma câmera de segurança registrou quando o motorista do Ford Fiesta perde o controle, subiu na calçada e atingiu em cheio um banco e um vaso onde, segundos antes, havia circulação de pessoas.

Nas imagens, é possível ver que um pedestre que passava pelo local no momento do acidente, consegue se afastar a tempo. Por questão de segundos, ele não foi atingido.