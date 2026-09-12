O Semae informa que o abastecimento de água foi interrompido na região central de Piracicaba na noite deste sábado (12), após o rompimento de uma rede de 250 mm localizada na Avenida Beira Rio. Os bairros que podem ter o abastecimento prejudicado são: Jaraguá, Castelinho, Chácara Nazaré e parte da Paulista.

As equipes do Semae e da prefeitura já estão no local e trabalham no reparo emergencial da rede. A previsão é de conclusão do serviço até o começo da madrugada deste domingo (13/09). Após o reparo, o abastecimento será retomado gradativamente, com previsão de normalização ainda durante o domingo.