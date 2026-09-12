O Semae informa que o abastecimento de água foi interrompido na região central de Piracicaba na noite deste sábado (12), após o rompimento de uma rede de 250 mm localizada na Avenida Beira Rio. Os bairros que podem ter o abastecimento prejudicado são: Jaraguá, Castelinho, Chácara Nazaré e parte da Paulista.
As equipes do Semae e da prefeitura já estão no local e trabalham no reparo emergencial da rede. A previsão é de conclusão do serviço até o começo da madrugada deste domingo (13/09). Após o reparo, o abastecimento será retomado gradativamente, com previsão de normalização ainda durante o domingo.
A autarquia pede a compreensão dos moradores durante o período de manutenção e recomenda que aqueles que possuem reservação façam uso consciente da água, contribuindo para manter o abastecimento interno até a normalização da rede.
Na página do site do Semae Piracicaba, na seção “Situação do Abastecimento”, é possível consultar as regiões que podem ser afetadas pela recuperação dos reservatórios e por manutenções programadas ou emergenciais: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br.
Os moradores também podem entrar em contato com a autarquia pelos canais de atendimento: