SRA. ANTONIA DUARTE DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. João Duarte e da Sra. Amelia Correa Duarte, era viúva do Sr. Sinesio da Silva, deixa os filhos: Noemi, casada com o Sr. Norival; Valdirene; João Edson; Patricia, casada com o Sr. João; Renata, casada com o Sr. Adilson e Reginaldo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. CRISTINA FERNANDA HENRIQUE Faleceu dia 10/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade. Era filha do Sr. Benedito Henrique e da Sra. Salete Renata Aparecida Conceição Henrique, falecida. Deixa os filhos: Matheus Henrique da Silva, Sara Henrique Correa Ventura e Byatriz Henrique de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/09/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO Faleceu dia 10/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Hermonegildo da Silva e da Sra. Maria Hermonegilda da Conceição, falecidos. Deixa as filhas: Maria Cristina Nogueira e Leidiane Maria Nogueira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.