**A senhora fez uma crítica à escolha da capivara como elemento de um monumento público, justamente por entender que Piracicaba possui uma história e uma fauna muito mais complexas. Na sua avaliação, o que deveria ser levado em consideração quando se escolhe um símbolo para representar historicamente uma cidade?**

A escolha infeliz da capivara para um monumento urbano se põe em contradição com a prova documental sobre a onça. Lembremos que o rio Piracicaba nasce na Mantiqueira e, ao descer, toma o nome de Jaguari, rio do jaguar. Só depois que entra no Planalto e recebe o Atibaia é que passa a chamar-se Piracicaba. Por quê? Uma curiosidade sobre os povos indígenas é o respeito à Geografia e aos seus acidentes notáveis. Vamos ao verdadeiro significado de Piracicaba: local onde o rio se despeja com violência sobre a escadaria de uma pedreira. Onde houver cachoeiras sobre um piso em degraus, existirá uma piracicaba, assim como tantas no Brasil. Voltemos, portanto, ao jaguar, que reinava soberano nos sertões de Piracicaba. Este sim, pela sua beleza e majestade, merece ser lembrado. Não tenho nada contra a simpática capivara, embora possa ser portadora do carrapato-estrela, fatal. Pior, a construção de um monumento a um animal que só nos últimos anos teve algum destaque pelo mal que causa e que se multiplica, que invade os espaços dos restaurantes à noite e que não tem o menor significado. Por que isso? A quem devemos essa péssima ideia a preço de R$ 35 mil? A cidade não terá outras necessidades mais dignas e urgentes?

**Mais do que discutir a escultura, gostaria de aproveitar seu conhecimento para ajudar o leitor a olhar para Piracicaba de outra maneira: qual aspecto da nossa história a senhora considera especialmente desconhecido ou mal compreendido pelos próprios piracicabanos?**

A história de Piracicaba somente se tornou científica com a professora Maria Celestina Teixeira Mendes, que foi a discípula mais brilhante do historiador Fernand Baudel, em 1934. É, portanto, recente. Há muito o que descobrir, pesquisar, construir em cima da documentação de diversos arquivos nacionais e estrangeiros. Porém, há muito mais para corrigir da parte daqueles que repetem os erros e que não gostam de buscar a verdade, por comodismo e achismo. Há verdadeiras calamidades reproduzidas cotidianamente.

**E, se a senhora pudesse formular uma pergunta que todo piracicabano deveria fazer a si mesmo sobre a história da cidade — e que talvez nunca tenha feito — qual seria essa pergunta? E qual seria a resposta?**

Por que os piracicabanos repetem tantos erros da nossa história? Por exemplo, os índios de Piracicaba foram caiapós e paiaguás, quando só tivemos tupi-guaranis? Por que falam Atenas Paulista quando foi escrito Ateneu Paulista, cidade de escolas, no Livro d'Oro Dello Stato di San Paolo? Por que falam Casa do Povoador se foi unicamente casa da ponte? Já escrevi rios sobre essas correções. Já falei até demais, em aulas e palestras. Nada me entristece mais do que ler continuamente essas malfadadas repetições de erros que desrespeitam a nossa História.