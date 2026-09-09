SRA. BENEDITA DO AMARAL Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Luciano do Amaral. Era filha do Sr. José do Amaral e da Sra. Maria Cuba de Miranda, falecidos. Deixa os filhos: Genésio do Amaral casado com Nanci Domingues Sunega do Amaral, Davi do Amaral casado com Rosa Cecilia da Silva, Lúcio do Amaral casado com Angela de Oliveira, Anézia do Amaral casada com José Jair Ventura. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELIZABETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA Faleceu dia 08/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Aparecido de Almeida. Era filha do Sr. Cicero Pereira da Silva e da Sra. Decila Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Livia Raquel Pereira da Silva Ricca casada com Luiz Gustavo Ribeiro Ricca e Levi Rafael Silva de Almeida. Deixa a neta Victoria Silva Bertolini, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELZA MAZARIN MALAGUETA Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Mazarin e da Sra. Palmyra Tabai Mazarin, era viúva do Sr. Antonio Malagueta Neto; deixa os filhos: Antonio Carlos Malagueta, falecido; Maria Leonice Malagueta, falecida; Jose Odair Malagueta, falecido; Nivaldo Braz Malagueta, falecido; Marisa Madalena Malagueta; Wanderly Malagueta; Marlene Aparecida Malagueta da Silva; Marcos Roberto Malagueta e Claudio Malagueta. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.