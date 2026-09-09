SRA. BENEDITA DO AMARAL Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Luciano do Amaral. Era filha do Sr. José do Amaral e da Sra. Maria Cuba de Miranda, falecidos. Deixa os filhos: Genésio do Amaral casado com Nanci Domingues Sunega do Amaral, Davi do Amaral casado com Rosa Cecilia da Silva, Lúcio do Amaral casado com Angela de Oliveira, Anézia do Amaral casada com José Jair Ventura. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIZABETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA Faleceu dia 08/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Aparecido de Almeida. Era filha do Sr. Cicero Pereira da Silva e da Sra. Decila Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Livia Raquel Pereira da Silva Ricca casada com Luiz Gustavo Ribeiro Ricca e Levi Rafael Silva de Almeida. Deixa a neta Victoria Silva Bertolini, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELZA MAZARIN MALAGUETA Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Mazarin e da Sra. Palmyra Tabai Mazarin, era viúva do Sr. Antonio Malagueta Neto; deixa os filhos: Antonio Carlos Malagueta, falecido; Maria Leonice Malagueta, falecida; Jose Odair Malagueta, falecido; Nivaldo Braz Malagueta, falecido; Marisa Madalena Malagueta; Wanderly Malagueta; Marlene Aparecida Malagueta da Silva; Marcos Roberto Malagueta e Claudio Malagueta. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ GERALDO DA SILVA Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúvo da Sra. Vicentina Aparecida Rodrigues. Era filho do Sr. José Bernardes da Silva e da Sra. Maria José da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Aparecido, Sandra, Danilo, Rosana e Admar. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ NATALINO CRIVELLARI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Jose Crivellari e da Sra. Catarina Zocca Crivellari, era casado com a Sra. Roseli Marafon Crivellari; deixa os filhos: Erika Marafon Crivellari do Amaral, casada com o Sr. Marcio Martins do Amaral; Rogerio Marafon Crivellari, falecido e Felippe Marafon Crivellari, casado com a Sra. Fernanda Bombardello Crivellari. Deixa os netos: Danilo; Bruno e a bisneta Valentina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B - Camelia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIS FERNANDO MANESCO Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filho do Sr. José Renato Manesco, falecido e da Sra. Maria de Lourdes Gonçalves Manesco. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Dálias, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUIZ ANTONIO BUGIN Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Armando Bugin e da Sra. Rosina Giosa Bugin, era viúvo da Sra. Therezinha de Jesus Bugin; deixa os filhos: Regina Anselmo Bugin; Luiz Antonio Bugin Junior, casado com a Sra. Shirlei Vaz P. Bugin; Adriana Bugin e Luciana de Jesus Bugin, casada com o Sr. Joaquim F. Camargo Junior. Deixa netas, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DO CARMO COELHO VALTER Faleceu dia 08/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Valter. Era filha da Sra. Maria do Socorro Coelho. Deixa os filhos: Willian Coelho Valter casado com Mirielle Mussato Barbosa Valter, Fabiana Valter Alexandre casada com Emerson Alexandre, Juliana Coelho Valter. Deixas netas: Brendha, Isabelle, Gabrielle, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/09/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA HELENA OLIVEIRA DO CARMO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Cubas de Oliveira e da Sra. Vitalina Gertrudes da Conceição, era viúva do Manoel Messias do Carmo; deixa os filhos: Vlademir Messias do Carmo; Maria Luciene do Carmo e Joselene do Carmo Nogueira, casada com o Sr. Richard David Nogueira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL LOPES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Martiniano Lopes e da Sra. Regina da Conceição, era viúvo da Sra. Clotilde Lopes; deixa os filhos: Reginaldo Lopes, casado com a Sra. Maria de Lurdes Oliveira Lopes; Miguel Lopes Filho, casado com a Sra. Priscila Lopes; Odair Lopes, casado com a Sra. Luciana Alves Lopes; Renato Lopes, casado com a Sra. Luciane Leite Lopes; Gilson Lopes, casado com a Sra. Cristiane Nicolai Lopes e Cristina Aparecida Lopes Torrezan, casada com o Sr. Arquimedes Torrezan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. RAUL DA SILVA AFONSO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Jose Afonso e da Sra. Isabel da Silva, era casado com a Sra. Maria Antonieta Rodrigues Guerreiro Afonso. Deixa filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SILVIO CESAR GONÇALVES Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era casado com a Sra. Cristiane Penteado Silva Gonçalves. Era filho do Sr. José Gonçalves e da Sra. Maria José Coppi Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Giovanni Henrique Gonçalves, Isabella Schreiber Penteado Gonçalves e Laura Schreiber Penteado Gonçalves. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 08:00hs até ás 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. THERESA SANSÃO CARDOSO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Benedito Sansão e da Sra. Albina Veloti, era viúva do Sr. Valdemar Cardoso; deixa os filhos: Maria Antonia Casale, viúva do Sr. Antonio Casale; Ari Cardoso, falecido; Benedito Antonio Cardoso, falecido; Maria Aparecida Marafon, falecida; Celi Maria Marafon; Arquimedes Antonio Marafon; Edson Antonio Marafon e Leandro Carlos Marafon. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.