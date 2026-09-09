Não vou entrar na polêmica da estátua da capivara gigante que seria instalada no engenho para atrair turistas. Já vi, em outros países, estátuas de animais de enormes dimensões. Em Ottawa, Canadá, há uma aranha imensa que é ponto turístico. Em Nova Iorque tem ursos e gorilas gigantes entre os arranha céus para conscientizar sobre a vulnerabilidade da vida selvagem. Na Turquia tem muitas estátuas de gatos, pois lá são respeitados e amados. Aqui em Piracicaba, o motivo das críticas seria por haver prioridades de limpeza e preservação dos monumentos. Mas não pretendo entrar nessa discussão.

O que defendo, é a resolução do problema da proliferação dessa espécie, que seja benéfica para humanos e animais. E que não seja o extermínio, pois sabemos muito bem que ações “à la” Hitler jamais foram solução pra nada.

O Recanto dos Pássaros trouxe várias espécies de aves para dentro do parque. Tenho visto aves pousadas no lombo das capivaras comendo seus carrapatos. Isso é da natureza. Mas soube na semana passada, através do criador do Recanto, que as pessoas deixam no comedouro frutas podres, mofadas ou apenas cascas. Os pássaros se alimentam de polpas frescas. E se comerem alimento azedo, estragado e embolorado, vão adoecer e morrer. Assim como muitas pessoas, até com boa intenção, deixam bebedouros com açúcar para os beija-flores mas não fazem a higienização periódica necessária. A água no sol fica quente e propicia o desenvolvimento de fungos e bactérias que acabam por matar as aves. E um pássaro doente acaba transmitindo a todos os outros que vem tomar a mesma água contaminada.