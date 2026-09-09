Durante algum tempo, houve quem imaginasse que as chamadas canetas emagrecedoras seriam uma ameaça para as academias. Já cheguei a ouvir isso das pessoas. Afinal, se medicamentos como semaglutida e tirzepatida conseguem produzir perdas importantes de peso, por que alguém investiria ainda mais em exercício?

Mas está acontecendo justamente o contrário.

Pesquisas de comportamento do consumidor nos Estados Unidos vêm mostrando que usuários de medicamentos GLP-1 estão investindo mais em fitness, procurando academias, treinamento personalizado, suplementação e estratégias de recuperação. Existe uma explicação bastante humana para isso: depois que o peso começa a diminuir, surge outra preocupação. Não basta simplesmente ficar menor. As pessoas querem se sentir fortes e gostar do corpo que estão construindo. E principalmente, manter o que perdeu...