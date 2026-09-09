Uma pesquisa recente sobre as prioridades do eleitor brasileiro diante das mudanças no mundo do trabalho mostra que a relação com o emprego está ficando mais complexa. A estabilidade ainda aparece em primeiro lugar, sendo apontada por 21,3% dos entrevistados. Mas a autonomia e a possibilidade de trabalhar por conta própria aparecem logo atrás, com 16,2%, enquanto 13,1% valorizam a liberdade para definir os próprios horários. Mais do que uma escolha entre a CLT e as novas formas de trabalho, o que aparece é a tentativa de conciliar segurança com liberdade.

Isso ajuda a entender algumas das discussões que ganharam força nos últimos anos. O debate sobre a escala 6x1, por exemplo, não trata apenas de dias trabalhados, mas do tempo que sobra para viver depois do expediente. A tecnologia e os aplicativos também mudaram a relação das pessoas com o trabalho.

Quem trabalha por conta própria ou por aplicativo pode valorizar a liberdade de escolher seus horários, mas isso não significa que queira abrir mão de qualquer proteção.