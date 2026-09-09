Continuemos a apresentar o livro “A vida cotidiana na Grécia no século de Péricles”, um dos títulos mais bem-sucedidos da coleção “A vida cotidiana”. Seu autor, Robert Flacelière (1904-1982) foi um grande helenista francês. Sua formação universitária se deu na famosa École Normale, prestigiosa instituição universitária cujas origens remontam a 1794 e que possui diversos cursos, divididos em duas grandes seções, a de Ciências e a de Letras. Nesta última, Flacelière se especializou na Antiguidade grega, juntamente com dois colegas de turma - Pierre Demargne e Pierre Devambez - que também seguiriam, com Flacelière, carreiras paralelas. Ao final do curso, os três foram convidados a prosseguir os estudos em Atenas, na École Française d´Athènes. Mais tarde, cada um deles desenvolveria uma carreira acadêmica própria, mas todos concluiriam sua trajetória no ponto mais alto da intelectualidade francesa, como membros da Académie Française.

Durante os anos passados na Grécia, Flacelière se concentrou de início na epigrafia helênica, tornando-se grande autoridade nesse campo. A epigrafia consiste no estudo das inscrições antigas, que foram gravadas sobre pedra, madeira ou metal com a intenção de transmitir informações para o futuro. Lápides mortuárias, estátuas com inscrições, medalhas, moedas, leis gravadas em locais públicos etc. – tudo isso pode ser analisado e estudado, fornecendo informações preciosas para os historiadores de determinado período.

A especialidade de Flacelière era o estudo de inscrições na cidade de Delfos, onde se situava o famoso templo de Apolo, ao qual acorriam pessoas desejosas de conhecer seu futuro, o qual lhes era revelado pela Pitonisa, a sacerdotisa de Apolo, geralmente em versos enigmáticos que permitiam mais de uma interpretação. Sendo Delfos o maior centro religioso da Grécia Antiga, o estudo das numerosas inscrições ali preservadas, deixadas não só pelos moradores do local, como também por visitantes de todas as partes da Hélade, oferece abundante matéria para a compreensão da sociedade e da vida dos antigos gregos.