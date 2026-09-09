“Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós”. (Ken Blanchard)

O título do artigo de hoje traz duas competências que mais serão faladas daqui para frente no mundo corporativo. E não é para menos, pois, num cenário cada vez mais individualista, tecnológico e competitivo, aplicar a mentalidade da cooperação e da colaboração e, ao mesmo tempo, ter colaboradores que tomem iniciativa e sejam audaciosos nas propostas de ideias e no enfrentamento de desafios, é o que mais as empresas modernas estão buscando.

Por outro lado, essas duas competências são fundamentais para que o colaborador cresça profissionalmente e também como pessoa. Com a pandemia, o home office acelerou uma melhor organização do tempo, da rotina e dos processos, para a garantia de um bom desempenho e isso fortaleceu o conceito já existente de autogestão. Muitas casas viraram espaço de trabalho e, então, muitos profissionais viraram seus próprios gestores. E agora? Autogestão não se adquire de uma hora para outra, ou apenas através de um “comando”. É preciso que seja ensinada, treinada e, muito importante: precisa de um cenário colaborativo e um contexto favorável. Empresas muito ligadas ao controle ou ao microgerenciamento, precisarão mudar suas posturas. Paradoxalmente, então, entra em cena a inteligência colaborativa e, como na frase inicial deste artigo, nos convida a refletir sobre a importância da potencialização do todo.