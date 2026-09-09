O nosso mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem uma dinâmica própria com inúmeras ações diárias, sempre voltadas à defesa permanente da educação pública e dos serviços públicos de qualidade, da mulher, da população negra, da juventude e das minorias. O nosso trabalho é estadual, mas com um olhar especial a Piracicaba e à nossa Região Metropolitana, com prestação de contas diárias das nossas ações, como é dever de todo parlamentar que honra o seu mandato e cada voto recebido.
Ao caminhar para o último semestre deste quarto ano do nosso mandato popular posso dizer que o nosso trabalho tem colhidos bons resultados, tendo sido o responsável por construir uma grande articulação na Assembleia Legislativa, envolvendo toda Casa, e colocando fim ao famigerado confisco de aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, assim como impediu a demissão de 50 mil professores categoria O, entre muitas outras ações na defesa do magistério paulista e da educação pública estadual, e dos serviços públicos.
Paralelo a isso, conseguimos importantes avanços para Piracicaba e a Região Metropolitana, tendo viabilizado mais de R$ 103 milhões em recursos através de emendas próprias do meu mandato, assim como de deputados federais também do PT e de articulações com o governo do presidente Lula, a quem faço questão de agradecer pelo seu olhar especial para nossa cidade, mesmo não sendo governada por um prefeito do nosso campo político, mostrando que é um verdadeiro republicano.
Nesse trabalho, conseguimos garantir um acelerador linear para a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba que reduz de 20 para quatro sessões de radioterapia no tratamento do câncer, além de um upgrade no aparelho que a instituição já possuía, beneficiando toda população da região que passou a ter a possibilidade de um tratamento de primeiro mundo. Isso sem contar os cerca de R$ 9,5 milhões que conseguimos para a Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores de Cana realizem o tratamento de pacientes do câncer, além de mais de R$ 6 milhões à Santa Casa de Piracicaba, ao Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Hospital Regional, e mais R$ 700 mil ao Hospital Regional, para aquisição de equipamentos e atendimento a pacientes do SUS.
Na área da saúde, ainda, conseguimos do governo federal do presidente Lula mais de R$ 5,2 milhões para construção de uma nova UBS no bairro da Pompéia e enviamos R$ 350 mil à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, assim como conseguimos recursos para aquisição de 3 veículos para o Programa de Atendimento Domiciliar e mais R$ 400 mil para que a Prefeitura adquira uma ambulância para atendimento da população de Anhumas e a vinda da carreta de tomografia no Shopping Center Piracicaba, aonde realizou mais de 1400 exames. Soma-se ainda os R$ 400 mil para que a Prefeitura de Piracicaba adquirisse uma van Sprinter para transporte de pacientes para atendimento em outras cidades.
Destinamos R$ 100 mil à APAE, R$ 100 mil à Orquestra Sinfônica de Piracicaba e mais de R$ 130 mil para instalação de sistema de segurança no Aeroporto Pedro Morgantti. Já para o combate a enchentes, conseguimos garantir R$ 47 milhões, via PAC, para obras nas avenidas 31 de Março de Armando de Salles Oliveira e mais R$ 2 milhões para regularização das comunidades Portelinha e Pantanal.
Somos a autora da Lei Estadual que transformou Piracicaba em Município de Interesse Turístico, possibilitando que o município receba verbas para o desenvolvimento do turismo e lideramos a luta que impediu a colocação de cinco praças de pedágios fre flow na sp-304 (Piracicaba a Americana) e de mais de 37 praças nas rodovias que ligam o chamado “Circuito das Águas”.
Esses são apenas parte das nossas ações diárias do nosso mandato popular que têm garantido bons resultados que beneficiam a nossa população e me enchem de orgulho e me dá a certeza de que lutar e trabalhar muito vale a pena.
Professora Bebel é deputada estadual pelo PT e presidenta licenciada da Apeoesp.