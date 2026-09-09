O nosso mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem uma dinâmica própria com inúmeras ações diárias, sempre voltadas à defesa permanente da educação pública e dos serviços públicos de qualidade, da mulher, da população negra, da juventude e das minorias. O nosso trabalho é estadual, mas com um olhar especial a Piracicaba e à nossa Região Metropolitana, com prestação de contas diárias das nossas ações, como é dever de todo parlamentar que honra o seu mandato e cada voto recebido.

Ao caminhar para o último semestre deste quarto ano do nosso mandato popular posso dizer que o nosso trabalho tem colhidos bons resultados, tendo sido o responsável por construir uma grande articulação na Assembleia Legislativa, envolvendo toda Casa, e colocando fim ao famigerado confisco de aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, assim como impediu a demissão de 50 mil professores categoria O, entre muitas outras ações na defesa do magistério paulista e da educação pública estadual, e dos serviços públicos.

Paralelo a isso, conseguimos importantes avanços para Piracicaba e a Região Metropolitana, tendo viabilizado mais de R$ 103 milhões em recursos através de emendas próprias do meu mandato, assim como de deputados federais também do PT e de articulações com o governo do presidente Lula, a quem faço questão de agradecer pelo seu olhar especial para nossa cidade, mesmo não sendo governada por um prefeito do nosso campo político, mostrando que é um verdadeiro republicano.