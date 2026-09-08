PASTOR EVANGELISTA SR. AUGUSTO SOARES DA ROCHA Faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Charqueada, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Rosa Viegas da Rocha. Era filho do Sr. Fabio Soares da Silva e da Sra. Helena Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Daniel Soares da Rocha, Eliel Soares da Rocha (falecido) e Mary Soares da Rocha Cassarotte. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. BELTRAM LUIZ NOVAES GREGÓRIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr. Benedito Inacio Gregório, falecido e da Sra. Benedita Maria Novaes Gregório, era casado com a Sra. Leticia Caetano da Silva; deixa os filhos: Emanuel Renan de Lima Gregorio; Paulo Gabriel Mariano Gregório e Luiz Fernando da Silva Gregório. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório do Memorial Parque Itapevi, para o Cemitério Municipal da cidade de Itapevi/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DIONISIO PEREIRA Faleceu dia 06/09/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Augusto Francisco Pereira e da Sra. Maria Trindade Pereira, era viúvo da Sra. Ana Rita de Souza Pereira; deixa os filhos: Francisco Carlos Pereira, casado com a Sra. Sandra Pissinatto; Sueli Aparecida Pereira, casada com o Sr. Francisco Balistieiro; Ana Regina Pereira e Augusto Pereira, casado com a Sra. Cleonice da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/09/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIVA LOPES DOS SANTOS DE MESQUITA Faleceu dia 06/09/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Mendes dos Santos e da Sra. Horacia Lopes dos Santos, era casada com o Sr. Manoel Braga de Mesquita. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EMERSON LUIS DE MATOS FARIAS, faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era casado com a Sra. Mislaine Delfino de Matos Farias. Era filho do Sr. Guilherme de Farias, falecido e da Sra. Anazir do Espiritos Santos de Matos. Deixa os filhos: Luiz Guilherme de Matos Farias, Dafine Lorraine de Matos Farias, Luiz Gustavo de Matos Farias; Wesley Riquelve de Matos Farias. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e seu sepultamento ocorreu dia 07/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. HAMILTON ANTONIO RAIZER, faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Aparecida Menegalle. Era filho do Sr. Adaucto Raizer e da Sra. Cesarina Romano Raizer, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Menegalle Raizer, Guilherme Menegalle Raizer casado com Ana Costa Turcci. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/09/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. HENRIQUE CHRISTOFOLETTI NETO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 39 anos, filho do Sr. Odair Anderson Christofoletti, falecido e da Sra. Eleni de Souza Prado Christofoletti. Deixa o irmão: Paulo Roberto Christofoletti, casado com a Sra. Stefanny Paloma Christofoletti. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOANA D'ARC LOURENÇO DA SILVA Faleceu dia 06/09/2026, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Jose Lourenço e da Sra. Abadia Candido, era casada com o Sr. Antonio Manoel da Silva; deixa os filhos: Andreia Cristina Lourenço da Silva Casale, casada com o Sr. Celso Antonio Casale Junior; Renata Cristina Lourenço da Silva e Antonio Manoel da Silva Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOANA DE LOURDES CAMARGO Faleceu dia 06/09/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Camargo e da Sra. Adelaide Regalaro Camargo; deixa os filhos: Debora Cristina Camargo da Silva; Wilson Luis Ribeiro, casado com a Sra. Juliana Edilene Fusato; Manuela Fernanda Ribeiro; Lucileia Aparecida Ribeiro, falecida e Willians Rodrigo Ribeiro, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 06/09/2026 das 13h00 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOVELINA GOIA, faleceu dia 07/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. João Batista da Silva Junior. Era filha do Sr. Oscar Goia e da Sra. Otilia Cristofoletti Goia, falecidos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: SR. LÁZARO ANTONIO DE CAMPOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. José Casemiro de Campos e da Sra. Terezinha Bonini de Campos, era casado com a Sra. Sonia Aparecida Barrios de Campos; deixa os filhos: Ludmila Barrios de Campos e Thiago Barrios Casemiro de Campos. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h30 às 14h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LEONICE TERESINHA MASSARUTTO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Altomar Massarutto e da Sra. Adelina Vicentini. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LILIANA DA CUNHA FRUTUOSO Faleceu dia 05/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era casada com o Sr. Ademir Galhardo Frutuoso. Era filha da Sra. Yolanda Gomes da Cunha, falecida. Deixa os filhos: Cristhien Frutuoso casado com Glaucya Frutuoso, Camila Frutuoso Torello casada com Fabio Torello e Caroline da Cunha Salgado Frutuoso casada com Alexandre Salgado dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUCIDIO FELIX, faleceu dia 08/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 103 anos de idade e era viúvo da Sra. Celceada Silva Felix. Era filho do Sr. Lazaro Felix e da Sra. Rosa Leopoldina, falecidos. Deixa os filhos: Benedita Felix Toledo casada com Pedro Nilo Toledo, Natanael Benedito Felix casado com Aparecida Sidineide Miranda Felix, Lazaro Felix Neto casado com Celia Regina Angeli Felix, Cleusa Maria Felix Marciano casada com José Adão Marciano, Ariovaldo Aparecido Felix (falecido), Lucidio Felix Junior (falecido) e Orides Aparecida Felix (falecida). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05 Orquídeas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUIS ANTONIO RACCA Faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Piracicaba aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Marina Guerrini Ferraz Racca. Era filho do Sr. Claudio Racca e da Sra. Iracema de Moraes Racca, falecidos. Deixa os filhos: Vitor Ferraz Racca casado com Talita Bonato de Almeida e Ivo Ferraz Racca. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 07/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 08:00hs até às 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA LUIZA FERRAZ BRANCO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pereira Branco e da Sra. Maria Isabel Ferraz Branco. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Santa Maria da Serra/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NILZA GIUSTI FURLAN Faleceu dia 05/09/2026, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Felicio Giusti e da Sra. Carolina Florindo, era casada com o Sr. Fortunato Furlan; deixa as filhas: Sueli Aparecida Furlan Broggio casada com o Sr. Jose Broggio e Silvana Maria Furlan Lopes Almeida, casada com o Sr. Antonio Jose Lopes de Almeida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/09/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ORLANDO PROSPERO, faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era filho do Sr. Julio Prospero e da Sra. Luiza Burim, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. WANIA MARIA DOS SANTOS TOLEDO Faleceu dia 05/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era viúva do Sr. Edison Francisco de Toledo. Era filha do Sr. Jose Alcebiardes dos Santos e da Sra. Antonieta Signori dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: João Paulo de Toledo, Pablo Daniel Vieira e Meriely Marta Vieira. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 06/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.