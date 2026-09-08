PASTOR EVANGELISTA SR. AUGUSTO SOARES DA ROCHA Faleceu dia 06/09/2026 na cidade de Charqueada, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Rosa Viegas da Rocha. Era filho do Sr. Fabio Soares da Silva e da Sra. Helena Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Daniel Soares da Rocha, Eliel Soares da Rocha (falecido) e Mary Soares da Rocha Cassarotte. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. BELTRAM LUIZ NOVAES GREGÓRIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr. Benedito Inacio Gregório, falecido e da Sra. Benedita Maria Novaes Gregório, era casado com a Sra. Leticia Caetano da Silva; deixa os filhos: Emanuel Renan de Lima Gregorio; Paulo Gabriel Mariano Gregório e Luiz Fernando da Silva Gregório. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório do Memorial Parque Itapevi, para o Cemitério Municipal da cidade de Itapevi/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DIONISIO PEREIRA Faleceu dia 06/09/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Augusto Francisco Pereira e da Sra. Maria Trindade Pereira, era viúvo da Sra. Ana Rita de Souza Pereira; deixa os filhos: Francisco Carlos Pereira, casado com a Sra. Sandra Pissinatto; Sueli Aparecida Pereira, casada com o Sr. Francisco Balistieiro; Ana Regina Pereira e Augusto Pereira, casado com a Sra. Cleonice da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/09/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.