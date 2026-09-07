07 de setembro de 2026
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Furto de café em mercado Oxxo acaba na delegacia em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Equipes da GCM foram acionadas para a ocorrência.
Equipes da GCM foram acionadas para a ocorrência.

  O café da madrugada saiu caro para um homem que decidiu furtar um pacote avaliado em cerca de R$ 32 de uma loja OXXO, na região da Praça da Catedral, no Centro de Piracicaba.

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O furto aconteceu por volta de 1h23 deste domingo (7). A Guarda Civil foi chamada e recebeu as características do suspeito. Pouco depois, os agentes encontraram o homem caminhando pela Avenida Armando Salles de Oliveira.

Na abordagem, a história do café apareceu: o pacote furtado estava com ele. Segundo a ocorrência, o homem não reagiu e não precisou ser algemado.

E não parou por aí. Uma funcionária contou aos guardas que o mesmo suspeito seria responsável por outros dois furtos em unidades da rede, na Avenida Independência e na Praça José Bonifácio.

Ele foi levado para a Polícia Civil, onde acabou preso em flagrante e indiciado por furto.

As câmeras de segurança das lojas também devem ajudar a polícia a esclarecer os outros casos.

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