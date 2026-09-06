A candidata a deputada estadual Paty Chiarini (Avante), de Piracicaba, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter ensino médio completo e, no mesmo cadastro eleitoral, informou como ocupação “veterinária”. A informação consta no registro de candidatura para as eleições de 2026.

A situação chamou a atenção porque o exercício da Medicina Veterinária exige formação específica e registro profissional. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP), o registro profissional é o que habilita o graduado em Medicina Veterinária ao exercício da profissão. A legislação federal também estabelece a exigência de diploma para a atuação como médico-veterinário.

Patrícia Chiarini é conhecida em Piracicaba pelo trabalho como protetora independente de animais. Reportagens publicadas na cidade nos últimos anos registram sua atuação em resgates de cães, gatos e outros animais vítimas de maus-tratos. A reportagem questionou o CRMV-SP sobre a situação profissional da candidata e se ela possui ou já possuiu registro junto ao conselho. Até o fechamento desta edição, não houve resposta. A ausência de manifestação não permite concluir, neste momento, que tenha ocorrido exercício irregular da profissão.