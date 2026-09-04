Quais são os planos da comissão para os próximos meses? Nosso primeiro objetivo é concluir essa primeira etapa do levantamento entre o fim de setembro e o início de outubro. Já avançamos bastante nas visitas de campo e temos uma última saída prevista para o dia 26 de setembro. Paralelamente, seguimos trabalhando nas pesquisas históricas, nas fichas individuais e na organização dos registros fotográficos e documentais. A partir desse material, vamos consolidar o Dossiê Técnico da Comissão, reunindo a identificação e a história dos bens, o estado de conservação, os problemas encontrados, as prioridades e recomendações iniciais. Com esse trabalho estruturado, pretendemos apresentá-lo à Prefeitura, ao CODEPAC e aos demais órgãos responsáveis. A ideia é chegar a esse diálogo não apenas com uma relação de problemas, mas com informações organizadas, prioridades identificadas e possíveis caminhos de atuação. Queremos contribuir, somar e ajudar a construir soluções. Nosso papel é oferecer conhecimento, documentação e capacidade de articulação, respeitando sempre as atribuições dos órgãos responsáveis e buscando qualificar esse diálogo de maneira técnica e propositiva. Esse levantamento dos monumentos em espaços públicos é apenas o primeiro recorte. Depois, a Comissão pretende ampliar gradualmente o trabalho para o patrimônio arquitetônico e cemiterial, os bens tombados, os conjuntos urbanos e outros lugares de memória. Também queremos olhar para referências que historicamente tiveram menor presença na paisagem da cidade, incluindo memórias negras, indígenas, populares e operárias, além de lugares de apagamento e histórias que deixaram poucos vestígios materiais. Paralelamente, queremos desenvolver cooperações com universidades, profissionais, empresas e instituições, além de ações de educação patrimonial, projetos-piloto para casos prioritários e possibilidades como um programa de adoção de monumentos. Nosso objetivo é que o trabalho não termine no diagnóstico, mas ajude a transformar conhecimento e prioridade em ações concretas de preservação.

Quais são os principais patrimônios históricos de Piracicaba e qual a importância deles para a história da cidade? Essa é uma pergunta particularmente complexa, porque eu teria bastante cuidado em estabelecer uma lista dos “principais”. Quando falamos em patrimônio histórico e cultural, estamos falando de algo muito mais amplo do que a relação de bens tombados. Só no âmbito municipal, a relação atualmente publicada pelo CODEPAC reúne 124 registros de imóveis e conjuntos tombados, alguns abrangendo mais de uma edificação, além de seis patrimônios imateriais registrados, entre eles a Festa do Divino, o sotaque e dialeto caipira e a pesca artesanal no rio Piracicaba. Em âmbito estadual, Piracicaba possui bens e conjuntos tombados pelo CONDEPHAAT e outros ainda em estudo de tombamento. E, em âmbito federal, a Casa de Prudente de Moraes, atual museu, é o único bem tombado pelo IPHAN em Piracicaba. Mas o tombamento é um instrumento de reconhecimento e proteção. Ele não esgota aquilo que pode ter valor patrimonial para uma cidade. Existem monumentos, edificações, paisagens, lugares de memória, práticas e tradições importantes que não estão necessariamente em uma lista oficial. E quando falamos da importância desses patrimônios, existe uma pergunta que considero fundamental: importantes para quem, e por quê? Um mesmo patrimônio pode carregar valores diferentes. Pode ter importância histórica, arquitetônica, artística, social, religiosa, afetiva, de uso ou ser uma referência essencial para a memória de determinada comunidade. E esses valores também podem mudar, se sobrepor ou ganhar novos significados ao longo das gerações. É por isso que patrimônios tão diferentes são importantes por razões distintas para compreender Piracicaba. O Engenho Central e Monte Alegre ajudam a contar a história da industrialização, do trabalho e das transformações econômicas da cidade. A ESALQ nos aproxima da agricultura, da ciência e da educação. A Casa de Prudente de Moraes remete à história política local e nacional. A Società Italiana ajuda a compreender a imigração e o associativismo. E a Igreja de São Benedito e a Sociedade Beneficente 13 de Maio, são referências fundamentais para compreender a história negra de Piracicaba, sua religiosidade, suas formas de organização social e sua presença na formação da cidade. Mas a história de Piracicaba também está no rio, no Salto, nas festas, no sotaque, nos saberes, nos modos de fazer e nas tradições transmitidas entre gerações. Muitas vezes, a importância de um patrimônio não está fundamentalmente na sua arquitetura ou na sua matéria, mas no significado que ele possui para uma comunidade. Também precisamos considerar as memórias que tiveram menor representação na paisagem oficial da cidade. As histórias negras, indígenas, operárias, populares e de outros grupos nem sempre deixaram monumentos ou vestígios materiais na mesma proporção de sua importância para a formação de Piracicaba. Às vezes, compreender o patrimônio também significa olhar para o que não está mais lá, o que foi apagado ou aquilo que durante muito tempo recebeu pouco reconhecimento. Por isso, eu evitaria escolher cinco ou dez bens e dizer que eles são “os principais patrimônios de Piracicaba”. Eles contam histórias diferentes e complementares sobre a formação da cidade. Quando reunimos patrimônio material e imaterial, aquilo que é tombado e aquilo que ainda não é, aquilo que permaneceu e até aquilo que foi apagado, começamos a compreender Piracicaba de uma maneira muito mais completa. O patrimônio é esse conjunto de lugares, práticas e memórias que ajuda a explicar quem fomos, quem somos e o que queremos transmitir às próximas gerações.

Como esses locais ajudam a preservar a memória e a identidade dos piracicabanos? Eu vejo esses lugares como fragmentos da alma e da memória da cidade. Um edifício, uma praça, um monumento, uma ponte ou mesmo uma paisagem carregam marcas de quem viveu aqui, de como Piracicaba se transformou e das pessoas, acontecimentos e comunidades que ajudaram a construir sua identidade. E o valor desses lugares não está apenas na sua idade ou na matéria que chegou até nós. Está também nos significados que foram acumulando ao longo do tempo e na relação que cada geração estabelece com eles. Um mesmo lugar pode guardar memória histórica, afetiva, artística, religiosa, social ou simplesmente fazer parte da paisagem que aprendemos a reconhecer como nossa. Quando conhecemos essas histórias, passamos a enxergar esses lugares de outra maneira. Criamos vínculo. E quando existe vínculo, existe pertencimento. Preservar, nesse sentido, é permitir que essas referências continuem atravessando o tempo e que cada geração possa reconhecê-las, compreendê-las e também atribuir a elas novos significados.