A deputada estadual Professora Bebel (PT), que é candidata a um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cumpre agenda em Piracicaba e na região, neste final de semana prolongado, com o objetivo de dialogar com a população, prestar contas e falar de suas propostas de trabalho. A primeira agenda da deputada em Piracicaba, neste sábado, dia cinco de setembro, será o “Encontro de Mulheres”, que acontecerá no seu comitê político, na Rua Governador Pedro de Toledo, 1734, a partir das 14 horas, denominado de “Vozes Unidas por Elas”.
A Professora Bebel, que na noite de quinta-feira, três de agosto, participou, em São Paulo, de encontro com advogados, no Restaurante Mineiros, quando conversou sobre precatórios e encaminhamentos possíveis na Assembleia Legislativa, e que nesta manhã de sábado, também participa em São Paulo, de discussão sobre “A Crise Climática”, aonde falará da sua atuação em defesa do meio ambiente e da recuperação e preservação do Rio Piracicaba, lembra que conseguiu garantir no orçamento estadual recursos para que seja construída em Piracicaba um prédio próprio para a Delegacia da Mulher e a Casa de Acolhimento às Vítimas de Violência.
Em ritmo de campanha e com foco em políticas públicas, a Professora Bebel cumpre agendas em São Paulo, Piracicaba e na região
“Esse encontro é fundamental para discutirmos ações voltadas ao fortalecimento de políticas às mulheres, uma vez que sem pressão da sociedade dificilmente o governador do Estado de São Paulo cumprirá o orçamento e construirá esses prédios em Piracicaba, que são fundamentais, diante do crescimento dos casos de feminicídio. A mulher precisa de mais proteção”, defende Bebel.
No sábado à tarde, ainda, Bebel tem agendas nas cidades de Rio Claro e Mombuca, enquanto que no domingo, seis de setembro, participa de encontro de educadores em Piracicaba, organizado pela Subsede da Apeoesp, a partir das 12h30, enquanto que na segunda-feira, dia sete de setembro realizará, no início da tarde, a partir das 13 horas, caminhada pela cidade de Águas de São Pedro, acompanhada do candidato a deputado federal, o médico Pedro Tourinho, e às 14h30, estará em São Pedro, quando promove plenária de prestação de contas do seu mandato popular, e no final do dia participa de outra plenária, com a mesma finalidade, na cidade de Montemor.