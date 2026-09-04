A deputada estadual Professora Bebel (PT), que é candidata a um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cumpre agenda em Piracicaba e na região, neste final de semana prolongado, com o objetivo de dialogar com a população, prestar contas e falar de suas propostas de trabalho. A primeira agenda da deputada em Piracicaba, neste sábado, dia cinco de setembro, será o “Encontro de Mulheres”, que acontecerá no seu comitê político, na Rua Governador Pedro de Toledo, 1734, a partir das 14 horas, denominado de “Vozes Unidas por Elas”.

A Professora Bebel, que na noite de quinta-feira, três de agosto, participou, em São Paulo, de encontro com advogados, no Restaurante Mineiros, quando conversou sobre precatórios e encaminhamentos possíveis na Assembleia Legislativa, e que nesta manhã de sábado, também participa em São Paulo, de discussão sobre “A Crise Climática”, aonde falará da sua atuação em defesa do meio ambiente e da recuperação e preservação do Rio Piracicaba, lembra que conseguiu garantir no orçamento estadual recursos para que seja construída em Piracicaba um prédio próprio para a Delegacia da Mulher e a Casa de Acolhimento às Vítimas de Violência.