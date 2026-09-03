SRA. ADELEIDE DE JESUS FERREIRA Faleceu dia 03/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bispo dos Santos. Era filha do Sr. Jovino Roseno Ferreira e da Sra. Ana Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Bispo dos Santos Filho, Maria da Glória Bispo dos Santos, Maria das Graças Dos Santos, Julio José dos Santos Neto, Maria Madalena Bispo Matheus, Ronaldo Bispo do Santos. Deixa netos, bisnetos familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CREUSA DE OLIVEIRA PIANELLI Faleceu dia 02/09/2026 na cidade de Limeira, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Jair Pianelli. Era filha do Sr. Eugenio de Oliveira e da Sra. Aparecida Ribeiro, falecidos. Deixa os filhos: Juliana de Oliveira Pianelli e Ricardo de Oliveira Pianelli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Iracemápolis e seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ENES DE PAULA FERREIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. João de Paula Cordeiro e da Sra. Maria de Paula Ferreira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DIPLOMATA: SR. HANS BENESCH Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Wenzel Benesch e da Sra. Maria Benesch, era casado com a Sra. Iraniva Souza Batista Benesch; deixa os filhos: Sheila Maria Benesch Rixen e Hans Miguel Batista Benesch. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 15h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JANAINE TOLEDO SILVA PORSEBOM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 38 anos, filha do Sr. Nildo de Oliveira Silva, falecido e da Sra. Angela Cristina Leite de Toledo, era casada com o Sr. Gustavo Porsebom; deixa os filhos: Yasmin Toledo Soares; Rebeca Toledo Gomes e Augusto Toledo Porsebom, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ ROBERTO ZANQUETA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho do Sr. Oscar Zanqueta e da Sra. Maria Tereza Domingues, falecida; deixa os filhos: Gabriel Zanqueta e Lais Zanqueta. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOVENITA PINTO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Pedro Pinto de Moraes e da Sra. Luzia da Costa Silva, era casada com o Sr. Joaquim Antonio Marques; deixa os filhos: Luis Carlos Correa Lima; Jorge Luis Correa Lima; Luci Aparecida Marques, casada com o Sr. Gilberto P. Claudino; Vlademir Antonio Marques; Marcia Cristiane Marques Bortoleto, casada com o Sr. Ademir Jose Bortoleto e Altamir Antonio Marques. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LASZLO GYURICZA Faleceu dia 02/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Tania Maria Gerdes Gyuricza. Era filho do Sr. Gyorgy Janos Gyuricza e da Sra. Erzsebet Gyuricza, falecidos. Deixa as filhas: Camila Gerdes Gyuricza Silva casada com Lucas Gustinelli Silva, Isabela Gerdes Gyuricza, Giulia Gerdes Gyuricza casada com Artur Silva de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/09/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA CORREA DA COSTA GNECCO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Benedito Correa da Costa e da Sra. Conceição de Siqueira, era viúva do Sr. Jose Renato Gnecco; deixa os filhos: Vera Lucia Estevam, viúva do Sr. Antonio R. Estevam; Conceição Aparecida Ayres de Oliveira Amaral, casada com o Sr. Paulo Renato do Amaral e Nivaldo Ayres de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL ALEXANDRE NETO Faleceu dia 02/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Aparecida Bianquin Alexandre. Era filho do Sr. José Alexandre e da Sra. Maria Zoppi, falecidos. Deixa os filhos: José Carlos Alexandre casado com Lizete de Fatima Alexandre, Ademir Donizete Alexandre casado com Angelica Facco Alexandre, Elisabete Alexandre (falecida). Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 03/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NOEMIA TORDIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 103 anos, filha dos finados Sr. Luiz Tordin e da Sra. Antonietta Ferrari. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. REINALDO ITALO CALLEGARO Faleceu dia 03/09/2026 na cidade de Ribeirão Preto, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Ivanda Bortoli Callegaro. Era filho do Sr. Silvio Callegaro e da Sra. Amelia Callegari Callegaro, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. RITA DURRER LEITE Faleceu dia 03/09/2026 na cidade de Piracicaba aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Arnaldo Leite. Era filha do Sr. Guilherme Durrer Filho e da Sra. Maria Durrer, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Durrer Leite casado com Edineia Breviglieri e Arnaldo Luís Durrer Leite casado com Ivana Sotto Leite. Deixa 4 netos e 1 bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Orquídeas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.