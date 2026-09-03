SRA. ADELEIDE DE JESUS FERREIRA Faleceu dia 03/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bispo dos Santos. Era filha do Sr. Jovino Roseno Ferreira e da Sra. Ana Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Bispo dos Santos Filho, Maria da Glória Bispo dos Santos, Maria das Graças Dos Santos, Julio José dos Santos Neto, Maria Madalena Bispo Matheus, Ronaldo Bispo do Santos. Deixa netos, bisnetos familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CREUSA DE OLIVEIRA PIANELLI Faleceu dia 02/09/2026 na cidade de Limeira, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Jair Pianelli. Era filha do Sr. Eugenio de Oliveira e da Sra. Aparecida Ribeiro, falecidos. Deixa os filhos: Juliana de Oliveira Pianelli e Ricardo de Oliveira Pianelli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Iracemápolis e seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ENES DE PAULA FERREIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. João de Paula Cordeiro e da Sra. Maria de Paula Ferreira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.