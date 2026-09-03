Aquele recrutador que nunca pesquisou o perfil de um candidato nas redes sociais que deixe o seu primeiro “like”.

Gostemos ou não, as redes sociais passaram a integrar o nosso cartão de visitas. Nelas, expomos opiniões, preferências, momentos pessoais e até aspectos da nossa personalidade. O problema é que esse retrato é sempre parcial. Não deveríamos definir alguém com base em interações tão rápidas, rasas e fluidas.

Conheço pessoas absolutamente adoráveis, dedicadas e empáticas que, se fossem avaliadas exclusivamente por suas publicações, talvez parecessem justamente aquelas de quem desejaríamos manter distância.