Há tantas pessoas sós, buscando se relacionar, porém, sem sucesso. Você já se perguntou por que não consegue manter um relacionamento? Já se questionou por que seus namoros não vingam ou já se queixou da solidão?

Existem pessoas que têm dificuldade de encontrar ou não conseguem manter um relacionamento. Por que isso acontece? Por que, quando o encontro acontece, a relação não vai para frente?

Muitas pessoas sozinhas, buscando se relacionar, porém, sem sucesso; Namoros que não vingam; casais que se separam pouco tempo após a união; parceiros que se suportam anos a fio dentro de um relacionamento desprazeroso; queixas de estarem sozinhos ou viver em solidão.

Hoje, para responder a essas questões, a reflexão fica por conta da Ceci Akamatsu, excelente Terapeuta Energética, autora do livro “Para que o Amor Aconteça”.

“Geralmente buscamos essa resposta com um sentimento de tristeza e pesar, o que por si só já traz um clima desagradável para a situação. É preciso sempre estar consciente de que a energia que a situação toma é aquela que colocamos e alimentamos. Esse peso muitas vezes fica tão intenso que nos cega ou nos afasta ainda mais do que pode efetivamente nos ajudar a melhorar, pois entramos em um círculo vicioso de pensamentos e sentimentos. Buscar as respostas, mas de forma superficial, apenas aumenta nossa ansiedade e angústia. Não adianta ficarmos presos ao que acontece apenas, sem perceber tudo que dentro de nós nos leva a vivenciar tal situação.

Alimentamos, ao longo da vida, uma crença afetiva frustrante de que só podemos ser felizes se tivermos um par. Isso é algo que costuma ser muito arraigado em boa parte das pessoas, e, por isso, existe muita resistência em desapegar desse tipo de pensamento. Querer ter uma parceria é natural, mas não significa acreditar que só se pode ser feliz se dividirmos nossa vida com alguém.”