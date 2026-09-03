Há alguns dias houve a comemoração dos 100 anos da Igreja Nossa Senhora da Assunção. E uma onda nostálgica invadiu meu coração ao relembrar velhos tempos ...

Fecho os olhos e transporto-me ao final dos anos sessenta. Era a época áurea da minissaia, e nós, alunas do Colégio Nossa Senhora da Assunção, seguíamos os ditames da moda enrolando o cós da saia azul marinho pregueada, até que ficasse um palmo mais ou menos acima do joelho.

Quando a Madre Superiora ou alguma outra Irmã se aproximavam, desenrolávamos o cós rapidamente, para que o comprimento da saia descesse novamente à altura do joelho. Hoje, fico imaginando que as freiras sabiam de tudo, mas fingiam não ver, a fim de não ficar chamando a atenção das alunas a todo momento.