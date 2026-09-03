A Apeoesp promove ato público nesta sexta-feira, quatro de setembro, para pressionar o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a prorrogar o último concurso público para professor da rede estadual de ensino. A manifestação está marcada para as 16 horas, em São Paulo, na Praça da República, em frente a Secretaria Estadual da Educação e promete reunir professores, profissionais da educação, pais, estudantes e lideranças de movimentos sociais de diversas regiões do Estado de São Paulo.

A manifestação é uma resposta da entidade contra a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas de não prorrogar o último concurso público, realizado em 2023, que tem pelo menos 120 mil professores aprovados para a rede estadual de ensino, e publicar edital para a realização de novo concurso público, voltado ao preenchimento de cinco mil cargos de professores, sendo três mil para jornada de 40 horas semanais e outros dois mil com jornada de 25 horas.

A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da APEOESP para concorrer à reeleição parlamentar, classificou como absurda a decisão do governador Tarcísio de Freitas de autorizar a abertura de um novo concurso para apenas cinco mil cargos efetivos de Professor de Ensino Fundamental e Médio. “É hora de toda a categoria se mobilizar. Vamos ocupar a Praça da República para exigir respeito aos professores, aos aprovados no concurso e à escola pública. O governo precisa ouvir quem vive diariamente a realidade da rede estadual”, destaca.