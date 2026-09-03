A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta quarta-feira (2), dois amistosos da Seleção Brasileira masculina para o mês de novembro. As partidas serão realizadas em Singapura, diante do Japão e da seleção anfitriã.
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O primeiro confronto está marcado para 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), contra o Japão. No dia 17, também às 7h, o Brasil enfrenta Singapura. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, que foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para aproximadamente 55 mil espectadores.
Reencontro com o Japão
O duelo contra o Japão será uma nova edição do confronto entre as seleções. As equipes se enfrentaram na última Copa do Mundo, em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 1.
Já o jogo contra Singapura será inédito na história dos confrontos entre as duas seleções.
Segundo o técnico Carlo Ancelotti, os amistosos servirão para avaliar o comportamento da equipe diante de diferentes estilos de adversários e situações de jogo.
A comissão técnica também considera os encontros importantes para fortalecer a integração do grupo durante o início do novo ciclo da Seleção.
Brasil terá outros três amistosos antes de novembro
Antes dos compromissos em Singapura, o Brasil terá outros três amistosos, todos fora de casa.
Em setembro, a Seleção enfrentará a Austrália em duas oportunidades. O primeiro jogo será no dia 25, às 7h, no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, às 7h, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.
O terceiro compromisso será contra a Índia, no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Convocação será na próxima semana
A convocação para os amistosos contra Austrália e Índia está marcada para a próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
A lista será a primeira divulgada por Carlo Ancelotti desde a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da última Copa do Mundo.
Os próximos amistosos fazem parte da preparação brasileira para o novo ciclo da equipe nacional e também servirão para que a comissão técnica avalie jogadores e alternativas para a formação do elenco.