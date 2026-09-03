A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta quarta-feira (2), dois amistosos da Seleção Brasileira masculina para o mês de novembro. As partidas serão realizadas em Singapura, diante do Japão e da seleção anfitriã.

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O primeiro confronto está marcado para 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), contra o Japão. No dia 17, também às 7h, o Brasil enfrenta Singapura. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, que foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para aproximadamente 55 mil espectadores.