A noite dest terça-feira (1º) terminou em perseguição, manobra para atropelar policiais e troca de tiros na zona rural de Piracicaba.

Um homem foi preso em flagrante dentro de uma Toyota Hilux carregada com 182 quilos de drogas. Ele seguia pela Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em direção a Rio Claro, quando foi cercado por equipes do 10º BAEP.

Tudo começou no bairro Algodoal. Uma denúncia anônima informou que a Hilux estava carregada com grande quantidade de entorpecentes. Viaturas de várias companhias do 10º Batalhão foram lançadas no cerco.