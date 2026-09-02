A noite dest terça-feira (1º) terminou em perseguição, manobra para atropelar policiais e troca de tiros na zona rural de Piracicaba.
Um homem foi preso em flagrante dentro de uma Toyota Hilux carregada com 182 quilos de drogas. Ele seguia pela Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em direção a Rio Claro, quando foi cercado por equipes do 10º BAEP.
Tudo começou no bairro Algodoal. Uma denúncia anônima informou que a Hilux estava carregada com grande quantidade de entorpecentes. Viaturas de várias companhias do 10º Batalhão foram lançadas no cerco.
O veículo foi localizado em alta velocidade nas proximidades de Ártemis. Ao perceber o cerco, um dos ocupantes saltou da caminhonete ainda em movimento e correu para uma área de mata fechada, desaparecendo no escuro.
Encurralado, o motorista fez o impensável: engatou a ré e jogou a Hilux de mais de duas toneladas para cima dos policiais.
Diante da tentativa de atropelamento, os PMs sacaram as armas e efetuaram disparos para conter a ameaça. Ninguém foi atingido.
Após a manobra frustrada, o condutor foi dominado e algemado no chão.
Dentro da caminhonete, o que os policiais encontraram foi um verdadeiro depósito móvel do tráfico: 32 kg de cocaína, 150 kg de maconha, porções de crack, dinheiro, duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica industrial, celulares e rolos de material para embalar a droga.
A carga, segundo a PM, abasteceria pontos de venda em Rio Claro e região. Todo o material foi apreendido e levado para o Plantão Policial de Piracicaba.
O motorista foi autuado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra agentes do Estado. O segundo criminoso segue foragido e está sendo procurado com apoio de cães farejadores na região de Ártemis.