SR. ADEMIR CORREIA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos, filho do Sr. Vicente Correia da Silva, falecido e da Sra. Maria Correia da Silva; deixa o filho: André Francisco Correia Justino. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ALCEU ORTEGA MARTINS Faleceu dia 30/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Paulina Bilancheri Martins. Era filho do Sr. Jose Ortega Jodas e da Sra. Tereza Fernandes Martins, falecidos. Deixa a filha: Karina Bilancheri Martins casada com Romeu Lopes de Oliveira. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/08/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (4) Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

AERONAUTA: SR. AIRSON VENDEMIATTI Faleceu 29/08/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Armelindo Vendemiatti e da Sra. Inês Vitti Vendemiatti, era casado com a Sra. Vera Maria De Marchi; deixa os filhos: Airson Vendemiatti Junior, casado com a Sra. Renata Vendemiatti e Clarissa Vendemiatti Zorr, casada com o Sr. Willian Zorr. Deixa os netos: Ana, Bianca, Isabella e Kauan, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 11h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.