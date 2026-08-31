SR. ADEMIR CORREIA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos, filho do Sr. Vicente Correia da Silva, falecido e da Sra. Maria Correia da Silva; deixa o filho: André Francisco Correia Justino. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ALCEU ORTEGA MARTINS Faleceu dia 30/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Paulina Bilancheri Martins. Era filho do Sr. Jose Ortega Jodas e da Sra. Tereza Fernandes Martins, falecidos. Deixa a filha: Karina Bilancheri Martins casada com Romeu Lopes de Oliveira. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/08/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (4) Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
AERONAUTA: SR. AIRSON VENDEMIATTI Faleceu 29/08/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Armelindo Vendemiatti e da Sra. Inês Vitti Vendemiatti, era casado com a Sra. Vera Maria De Marchi; deixa os filhos: Airson Vendemiatti Junior, casado com a Sra. Renata Vendemiatti e Clarissa Vendemiatti Zorr, casada com o Sr. Willian Zorr. Deixa os netos: Ana, Bianca, Isabella e Kauan, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 11h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANEZIO GOMES DE CAMPOS Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Geraldo Lopes de Campos e da Sra. Antonia Gomes Viana, era casado com a Sra. Maria Joana Alves de Campos; deixa os filhos: Carlito Alves de Campos; Eronildo Alves de Campos, casado com a Sra. Elaine Patricia de Oliveira Campos; Janete Aparecida de Campos Silva, casada com o Sr. Robson Dias da Silva e Andreia Alves de Campos, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLEURIS DE FÁTIMA CORRER Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Oswaldo Correr, falecido e da Sra. Genilde Dri Correr; deixa os filhos: Mariane Correr da Silva e Felipe Correr da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EDUARDO LUIS RAITANO Faleceu dia 29/08/2026 na cidade de Iracemapolis, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Eline Graziele da Silva Raitano. Era filho do Sr. Luiz Raitano e da Sra. Luzia Aparecida Galvão Raitano, falecidos. Deixa a filha: Lorena Raitano. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/08/2026 às 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição – Piracicaba/SP. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ELIAS MARCOS OLIVEIRA SAMPAIO Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 60 anos, filho dos finados Sr. Wilson da Silva Sampaio e da Sra. Isabel Oliveira Sampaio, era casado com a Sra. Marinalva Alves Gomes Sampaio; deixa os filhos: Gideão Gomes Sampaio; Elizama Gomes Sampaio; Gloria Lidia Helaisa Gomes Sampaio e Gisele Tais Gomes Sampaio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELISANGELA LOPRES TOMAZ Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 47 anos, filha do Sr. Orides Lopes Ribeiro, falecido e da Sra. Elvira Gomes Ribeiro. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FRANCISCO ALEXANDRE Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Honorato Alexandre e da Sra. Maria Gomes Correa, era viúvo da Sra. Terezinha de Jesus Silva Alexandre; deixa os filhos: Claudia Aparecida Alexandre; Claudio Honorato Alexandre, casado com a Sra. Aline Braga Alexandre; Kainã Moreira Alexandre e Kaique Moreira Alexandre. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PASTOR: JOÃO DUARTE GARCIA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Salvador Duarte Garcia e da Sra. Ana Fernandes, era viúvo da Sra. Edite Candido de Oliveira Duarte; deixa os filhos: Fabio de Oliveira Duarte, casado com a Sra. Sarah Hidalgo Carvalho Duarte e Maria de Fatima Duarte. Deixa os netos: Frederico, Bruno e Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ APARECIDO BORGES DA SILVA Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 74 anos, filho do Sr. José Borges da Silva e da Sra. Izabel Correa Xavier, era casado com a Sra. Cacilda de Fatima Moraes; deixa os filhos: Marcia Borges da Silva Tegon, casada com o Sr. André Luiz Tegon; Marcos Borges da Silva, casado com a Sra. Adriana Borges; Marcelo Borges da Silva, casado com a Sra. Tatiane Alves do Rosario; Marcio Borges da Silva, casado com a Sra. Leticia da Silva; Mauro Borges da Silva, casado com a Sra. Josieli Ketlin de Lima Borges; Milena Borges da Silva; Julio Cesar Moraes Borges da Silva e José Rafael Moraes Borges da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE NICOLAU DE FREITAS Faleceu dia 30/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade. Era filho do Sr. Israel de Freitas e da Sra. Deolinda Sianse de Freitas, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/08/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (2) Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LOURDES ALVES DE SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Luiz Alves de Souza e da Sra. Maria Francisca de Jesus; deixa os filhos; Benedito de Oliveira; Iracema de Oliveira Bento, Neusa Maria Oliveira Brusarosco, casada com o Sr. Pedro Francisco Brusarosco e Maria Helena de Oliveira, casada com o Sr. Nelson de Oliveira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 12h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ESCREVENTE: SRA. MARIA CLAUDIA COELHO MENDES BUELONI Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Antonio Lazaro Coelho Mendes e da Sra. Neusa Nogueira Coelho Mendes, era casada com o Sr. Wladyr Benedicto Bueloni Junior; deixa os filhos: Bruno Coelho Mendes Bueloni e Enrico Coelho Mendes Bueloni. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA PRADO Faleceu dia 29/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúva do Sr. José do Prado. Era filha da Sra. Apparecida de Oliveira. Deixa os filhos: Igor Rafael do Prado, Marcos Adão do Prado, Eva Juliana do Prado e Marcelo José do Prado. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA EVIS PIRES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Pires e da Sra. Edwirge Lopes Pires, era viúva do Sr. Antonio dos Santos Filho; deixa os filhos: Celso Aparecido Barbosa, casado com a Sra. Cilene Aparecida da Silva Barbosa; Vanderlei Aparecido Barbosa; Silvana Aparecida Barbosa e Jaqueline Aparecida dos Santos, casada com Reginaldo Donizete da Silva. Deixa netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio João André da Silva, e da Sra. Sebastiana Mendes de Almeida, era viúva do Sr. Isael de Souza; deixa os filhos: Angela Aparecida da Silva, casada com o Sr. Osmar; Raquel Aparecida da Silva; Ana Paula de Souza; Luiz Gustavo da Silva; Rafael Rodrigo de Souza e Daiane Cristina de Souza. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01'' do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM. MATHEUS MARQUES PEREIRA Faleceu dia 28/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 16 anos de idade e era filho do Sr. Leandro Marques Pereira e da Sra. Mirian da Silva de Melo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/08/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ORIDES GARCIA MORAES Faleceu dia 29/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Lourdes Matias Garcia. Era filho do Sr. João Garcia e da Sra. Luiza Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Eduardo Garcia de Moraes casado com Lucia Cristina Scanholato Nunes, Edirlei Fernando Garcia casado com Iara Regina Scanholato Garcia, Ederson Garcia casado com Luciana Cristina Puppin Garcia, Ednilson Garcia casado com Ariane C. Moraes Garcia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. OSVALDO LAUDIL BOLZAM Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Fortunato José Bolzam e da Sra. Rosa Donanzam Bolzam, era viúvo da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Bolzam; deixa os filhos: Andreia Simone Bolzam, casada com o Sr. Luiz Fernando Rafael; Fabio Rogerio Bolzam, casado com a Sra. Alexandra Aparecida de Lima Bolzam e Maicom Rodrigo Bolzam, falecido. Deixa os netos: Luiz Henrique e Herica, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ROSELI ROSANA PEREIRA GARCIA Faleceu dia 29/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era viúva do Sr. Carlos Roberto Garcia. Era filha do Sr. Guilherme Pereira e da Sra. Antonia Marques da Silva Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Gabrielle Pereira Schoba Viana casada com Wellington Bruno Lopes Viana; Luis Otavio Pereira Schoba casado com Maria Helena Marques Schoba; Alex Adilson Pereira Guarda; Luana Roberta Ferreira Garcia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/08/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. SANTILHA GONÇALVES DA MOTA Faleceu dia 29/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era filha do Sr. Teodomiro Rodrigues da Mota e da Sra. Alvina Gonçalves da Mota, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Fernando Mota casado com Marcela Fraccarolli Mota; Valéria Cristina Mota casada com Ricardo Tomazetti. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 30/08/2026 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 12:00hs até às 13:15hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Manoel João de Oliveira e da Sra. Romana Maria da Conceição, era viúvo da Sra. Leonilda Virgilio de Oliveira; deixa os filhos: Luiz Henrique Mairinck; Luciana Malaquias Mairinck; Luana Malaquias Mairinck; Sebastiana de Fatima de Oliveira Campos; Manoel João de Oliveira e Aparecido Donizete de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VIVALDO GOMES DE MIRANDA Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Ananias Gomes de Miranda e da Sra. Onelice da Cunha Miranda, era viúvo da Sra. Osmarina de Cassia Leite Miranda; deixa os filhos: Marcos Rogerio de Miranda, casado com a Sra. Suely Silva da Costa Miranda; Jean Carlos Leite Miranda, casado com a Sra. Aline Aparecida de Moraes Miranda; Gabrielle Leite Miranda e Carlos Gomes de Miranda, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ZAIRA FRANCHIM PEX (DONA NIRA BAR CRUZEIRO) Faleceu dia 29/08/2026, nesta cidade, contava 101 anos, filha dos finados Sr. João Franchim e da Sra. Augusta Fuzzetti, era viúva do Sr. Antonio Pexe; deixa os filhos: Carlos Alberto Pexe, casado com a Sra. Maria da Graça Pexe e Cesar Augusto Pexe, falecido, deixando viúva a Sra. Sheila Maria Bertholdi Pexe. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ZELIA MARIZA FERLIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Ivo Ferlin e da Sra. Alzira Rodrigues Lima Ferlin; deixa o filho: Leandro Lourenço de Faria, casado com a Sra. Claudia Barros da Silva Faria e os irmãos: Edson Ferlin e Regina Ferlin. Deixa cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.