O ator e diretor Gracindo Júnior morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de cinco décadas dedicadas às artes, Gracindo Júnior construiu uma trajetória no teatro, no rádio e na televisão. O artista também atuou como diretor e participou de importantes produções da dramaturgia brasileira.

Início da carreira