O ator e diretor Gracindo Júnior morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo. A causa da morte não foi divulgada.
Com mais de cinco décadas dedicadas às artes, Gracindo Júnior construiu uma trajetória no teatro, no rádio e na televisão. O artista também atuou como diretor e participou de importantes produções da dramaturgia brasileira.
Início da carreira
Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1943, Gracindo Júnior teve os primeiros contatos com a carreira artística ainda adolescente. Aos 15 anos, fez um teste para trabalhar na Rádio Nacional, onde exerceu funções como ator, redator e disc-jóquei.
A estreia profissional nos palcos ocorreu em 1961, na peça “A Escada”, de Oswald de Andrade. Paralelamente ao teatro, o artista passou por emissoras como TV Rio, TV Excelsior e TV Tupi.
Em 1964, Gracindo Júnior foi cassado durante a ditadura militar, junto a outros artistas, e ficou impedido de trabalhar no rádio.
Presença na televisão
Gracindo Júnior participou da inauguração da TV Globo, em 1965, e integrou o elenco de “Rosinha do Sobrado”, segunda novela exibida pela emissora.
Ao longo da carreira, esteve em diferentes produções e conquistou reconhecimento também por trabalhos como ator e diretor. Filho do ator Paulo Gracindo, ele construiu sua própria trajetória na televisão e no teatro.
Homenagens
A morte do artista repercutiu entre colegas e amigos do meio artístico. Nas redes sociais, profissionais prestaram homenagens e lembraram a trajetória de Gracindo Júnior e sua contribuição para a dramaturgia brasileira.
A informação sobre o velório e o sepultamento não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.