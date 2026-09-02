A permanência de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) passou a ser alvo de novas pressões após a divulgação de informações relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master. Nos últimos dias, ganharam força manifestações favoráveis à saída do ministro, seja por renúncia ou por meio de um eventual processo de impeachment.

O caso ganhou repercussão após a Polícia Federal identificar mensagens e documentos relacionados à relação entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Entre os pontos levantados estão informações sobre um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o banco e o escritório de advocacia da esposa do ministro.

Também vieram a público mensagens que, segundo a investigação, indicariam contatos entre Moraes e Vorcaro antes da prisão do empresário. As informações passaram a provocar questionamentos sobre possível conflito de interesses e a conduta do ministro.

As suspeitas ainda estão no âmbito das investigações e não representam, por si só, uma conclusão definitiva sobre eventual irregularidade ou crime.