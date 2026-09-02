A permanência de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) passou a ser alvo de novas pressões após a divulgação de informações relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master. Nos últimos dias, ganharam força manifestações favoráveis à saída do ministro, seja por renúncia ou por meio de um eventual processo de impeachment.
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Revelações ampliam crise
O caso ganhou repercussão após a Polícia Federal identificar mensagens e documentos relacionados à relação entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Entre os pontos levantados estão informações sobre um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o banco e o escritório de advocacia da esposa do ministro.
Também vieram a público mensagens que, segundo a investigação, indicariam contatos entre Moraes e Vorcaro antes da prisão do empresário. As informações passaram a provocar questionamentos sobre possível conflito de interesses e a conduta do ministro.
As suspeitas ainda estão no âmbito das investigações e não representam, por si só, uma conclusão definitiva sobre eventual irregularidade ou crime.
Pressão por renúncia
Com a repercussão do caso, setores da oposição no Congresso passaram a defender publicamente a renúncia de Moraes. Também houve manifestações de candidatos à Presidência pela saída do ministro do Supremo.
Além da renúncia, parlamentares voltaram a pressionar pela tramitação de pedidos de impeachment contra Moraes no Senado. A oposição afirma que pretende ampliar a mobilização em torno do tema.
Senado é peça central
Apesar da pressão, a abertura de um processo de impeachment depende do Senado. Até o momento, não há confirmação de que o procedimento será iniciado.
Informações divulgadas nesta semana indicam resistência dentro da própria Casa à abertura imediata de um processo contra o ministro. A expectativa é de que o cenário político continue sendo discutido durante o período eleitoral.
Saída ainda não está definida
Até o momento, Alexandre de Moraes permanece no cargo de ministro do STF. Não há confirmação de renúncia ou afastamento.
A possibilidade de uma saída ganhou força no debate político, mas qualquer mudança na composição da Corte dependeria de um ato formal de renúncia ou do avanço de um processo constitucional de impeachment.
O caso continua em investigação e deve permanecer entre os principais assuntos políticos e institucionais do país nas próximas semanas.