As obras da SP 304, Piracicaba/São Pedro, concluídas recentemente pela concessionária Eixo, receberão nomes de dois ex-prefeitos de Piracicaba. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Alex Madureira (PL), que participou das articulações para a antecipação da obra junto à Artesp e ao governo do Estado. O viaduto próximo ao posto Bigaton se chamará Adilson Benedito Maluf, que administrou a cidade de 1973 a 1977 e de 1983 a 1988.

O viaduto próximo ao Parque Piracicaba (Balbo) será uma homenagem a João Herrmann Netto, que esteve no comando da prefeitura local de 1977 a 1982. De acordo com Madureira, a homenagem é um reconhecimento da grandeza desses dois homens públicos que trabalharam intensamente para o desenvolvimento do município. “São prefeitos que marcaram o período em que Piracicaba ainda era conhecida como ‘fim de linha’. Eles conseguiram superar esse estigma com um olhar para o futuro”, disse o deputado.

“Nada mais honroso do que dar os nomes dessas duas ex-autoridades locais a um complexo que traz maior mobilidade e segurança a uma rodovia que hoje integra um complexo logístico de extrema importância para a cidade”, completou.

Antecipação da obra