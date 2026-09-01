Mais de 320 mega shows apresentados, 32 anos dedicados à comunicação e uma carreira que atravessou a transformação do mundo analógico para o digital. Essa é parte da trajetória da jornalista e comunicadora Luciana Paula Simões Evangelista, que celebra, em setembro, 32 anos de carreira e sete anos à frente do Programa Acontece.

Em 2026, a trajetória ganhou novos capítulos. Luciana foi vencedora do prêmio Top of Mind, concedido pela ANDEPE (Agência Nacional de Pesquisas), e se prepara para receber oficialmente, em novembro, o título de Comendadora do Brasil.

Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e com DRT ativo, Luciana construiu a carreira em diferentes áreas da comunicação. Hoje, atua como CEO da Addora Comunicação, Mídias & Eventos, apresentadora, escritora, colunista social e business influencer, com mais de 140 mil seguidores no Instagram.