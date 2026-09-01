Mais de 320 mega shows apresentados, 32 anos dedicados à comunicação e uma carreira que atravessou a transformação do mundo analógico para o digital. Essa é parte da trajetória da jornalista e comunicadora Luciana Paula Simões Evangelista, que celebra, em setembro, 32 anos de carreira e sete anos à frente do Programa Acontece.
Em 2026, a trajetória ganhou novos capítulos. Luciana foi vencedora do prêmio Top of Mind, concedido pela ANDEPE (Agência Nacional de Pesquisas), e se prepara para receber oficialmente, em novembro, o título de Comendadora do Brasil.
Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e com DRT ativo, Luciana construiu a carreira em diferentes áreas da comunicação. Hoje, atua como CEO da Addora Comunicação, Mídias & Eventos, apresentadora, escritora, colunista social e business influencer, com mais de 140 mil seguidores no Instagram.
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Do mundo analógico aos grandes palcos
Ao longo de mais de três décadas, Luciana acompanhou as mudanças na forma de produzir e consumir informação. A carreira começou no período analógico e avançou junto com a transformação tecnológica do setor, chegando às redes sociais e às plataformas digitais.
Há 25 anos, ela também passou a comandar grandes palcos. Desde então, foram mais de 320 mega shows apresentados, experiência que posteriormente se estendeu para eventos empresariais, corporativos e políticos. Atualmente, além de comandar o Programa Acontece, na Rádio Educadora FM 88,1, Luciana mantém atuação como colunista social do Jornal de Piracicaba e colunista do Monatiza Brazil.
A presença digital também passou a fazer parte dessa trajetória. Como business influencer, reúne mais de 140 mil seguidores no Instagram e utiliza as redes como uma nova frente de comunicação e relacionamento com o público.
A experiência acumulada nos palcos e no rádio também foi direcionada para projetos próprios. Luciana idealizou sete iniciativas de networking voltadas principalmente à criação de espaços de encontro, relacionamento e protagonismo para mulheres, empresárias, profissionais e marcas.
Comunicação como profissão e propósito
O trabalho social é outro capítulo da trajetória. Há mais de dez anos, Luciana idealiza e participa de ações voltadas principalmente a crianças em situação de vulnerabilidade e mulheres.
A atuação, segundo ela, está relacionada à ideia de legado e ao entendimento de que a comunicação pode ultrapassar o ambiente profissional e gerar impacto na vida de outras pessoas. “A comunicação é meu trabalho, é o meu salário, é o que mantém a minha família, mas também é a minha missão”, afirma.
Ao longo da carreira, Luciana recebeu quatro Moções de Aplauso, o Título de Cidadã Piracicabana e a Medalha de Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba, concedida por unanimidade. Em 2026, o reconhecimento nacional passou a integrar essa lista. Além do prêmio Top of Mind, a comunicadora se prepara para receber, em novembro, o título de Comendadora do Brasil.
Aos 32 anos de profissão, a trajetória reúne diferentes fases da comunicação e centenas de eventos conduzidos diante de grandes públicos. Da era analógica às redes sociais, a carreira segue baseada na mesma ferramenta que esteve presente desde o início: a capacidade de criar conexão com as pessoas.