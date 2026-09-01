A Novo Nordisk voltou a disponibilizar nesta terça-feira (1º) a compra online de medicamentos para diabetes e obesidade por meio do NovoCare Farmácia. O canal, que havia sido suspenso poucos dias depois de sua estreia em julho, retorna com um modelo reformulado: além da operação realizada em parceria com a AS Medicamentos, a plataforma passa a integrar farmácias parceiras. A compra continua condicionada à apresentação de receita médica válida e ocorre de forma digital.

A primeira versão do serviço havia sido estruturada para permitir que consumidores de todo o país adquirissem os medicamentos diretamente pela internet. A AS Medicamentos ficou responsável pela operação comercial, incluindo venda, logística e faturamento. Após aproximadamente duas semanas, a Novo Nordisk interrompeu temporariamente o projeto para avaliar a experiência inicial e ajustar o formato de distribuição.

Com a retomada, o NovoCare Farmácia passa a combinar a operação própria com uma rede de estabelecimentos integrados ao sistema. A plataforma permite que o paciente envie e tenha a prescrição validada digitalmente antes de concluir a compra. O serviço também está conectado ao NovoDia, programa de suporte ao paciente da farmacêutica, ampliando a integração entre aquisição do medicamento e acompanhamento oferecido pela companhia.